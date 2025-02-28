rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 10:25

Published 28 февраля, 10:25

Modified 28 февраля, 10:27

Updated 28 февраля, 10:27

Обезьяна-убийца или пчелы в голове: куда сходить на выходных в Ростове-на-Дону

Обезьяна-убийца или пчелы в голове: куда сходить на выходных в Ростове-на-Дону

28 февраля 2025, 10:25
Фото: 1MI. Обезьяна-убийца или пчелы в голове: куда сходить на выходных в Ростове-на-Дону
На этих выходных в Ростове-на-Дону пройдут разножанровые концерты, кинотеатры помогут окунутся в мир экспедиций и игр на выживание, а театры порадуют спектаклями, балетами и гастрономическими играми. Подробнее об этих и многих других событиях читайте в афише RostovGazeta.

Концерты

В субботу, 1 марта, с большим сольным концертом в Ростове-на-Дону выступит хип-поп и рэп исполнитель OG Buda (16+). В рамках тура Allin Tour музыкант исполнит все свои лучшие хиты при участии Live Band. Вас ждут любимые песни в «живой» аранжировке, бешеная энергия и голоса, поющие в унисон. Концерт пройдет в Просвет-Арене. Стоимость билетов варьируется от 4500 до 12500 рублей.

А в воскресенье, 2 марта, в городе пройдет поп концерт Ивана Золо (0+). Это молодой и перспективный блогер, стример, ставший звездой российского интернета менее, чем за год! Зрители услышат такие треки, как «Соковыжималка», «Разбила», «Мой путь», «Метель» и многие другие. Выступление состоится в клубе-баре Lavé. Билеты можно приобрести за 2390 — 3490 рублей.

Видео: Иван Золо ТГ. На концерте Ивана Золо (0+)

Также в субботу вечером можно сходить на инди-поп концерт группы Zoloto (16+). Музыканты посетят 26 городов страны с туром «Перевоплотиться тур», который назван в честь четвертого студийного альбома, созданного в сентябре 2024 года. К его запись были привлечены классные музыканты, представляющие основной состав Zoloto, дополняя лайв группы своими соло партиями, неожиданным джемом внутри известных всем песен. Концерт пройдет в Кроп-Арене. Цена входного билета начинается от 3000 и доходит до 4000 рублей.

Циклон принесет в Ростов-на-Дону мороз до -12 градусов в марте
Узнать подробнее

Фильмы

На этой неделе состоялась премьера фильма ужасов «Обезьяна» (18+). Много лет назад два брата-близнеца Бил и Хэл находят игрушечную обезьяну, которая только одним своим видом внушает страх. После того, как в жизни мальчишек появляется плюшевый зверек, начинается череда ужасных смертей. И вот спустя время обезьяна-убийца вновь вернулась, чтобы нести зло…

Кроме того, в прокат вышел российская приключенческая драма «Северный полюс» (12+). События фильма происходят в начале 1960 годов, в период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

Фильм «Северный полюс» (12+)
Фильм «Северный полюс» (12+). Фото: Реж. А. Котт, 2025 год

На выходных в кинотеатрах можно посмотреть комедию «Один хороший день» (16+). Простая девушка Катя живет в поселке городского типа Жупа и мечтает стать великим модельером. Однако все не так легко: в поселке нет возможности для развития, а мама заставляет выйти замуж. Тогда Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.

Директоров двух фирм в Ростове накажут за то, что они ничего не делали на работе
Узнать подробнее

Театр

В субботу, 1 марта, ценители театрального искусства смогут увидеть спектакль «Пчела в голове» (12+). Это история ребёнка, который придумал модель поведения в форме компьютерной игры. Таким образом малыш пытается взаимодействовать с агрессивным внешним миром. Каждый зритель сможет взять на заметку стратегию преодоления трудностей повседневной жизни, и в будущем делать это в весёлой, поэтической и живой манере. Цена билета составляет 800 рублей.

В воскресенье, 2 марта, Ростовский музыкальный театр поставит балет «Спартак» (12+) Арама Хачатуряна. По сюжету римский консул Красс с триумфом возвращается в Рим. Среди его пленников, обречённых на рабство, фракийский правитель Спартак и его возлюбленная Фригия. Спартак принимает решение бороться за свободу и призывает пленных гладиаторов к восстанию. Это современный, зрелищный и масштабный спектакль. Стоимость билетов варьируется от 800 до 12000 рублей.

балет «Спартак» (12+)
балет «Спартак» (12+). Фото: rostovopera.ru

Также в субботу можно оценить увлекательную театрализованную игровую программу «Масленичная карусель» (0+). Дети станут помощниками Хозяйки Весны, которая пытается победить Зиму. Вместе они отправятся в захватывающее приключение, чтобы вернуть волшебный посох. Юных зрителей ждут увлекательные задания, веселые игры и знакомство с зимними и весенними традициями. После игровой программы все гости будут приглашены к столу, чтобы угоститься вкусными блинами! Продолжительность игровой программы 35 минут. Подходит для детей от 3 до 5 лет! Также на игру нужно взять сменную обувь. Один билет обойдется в 600 рублей.

Читайте также:
Настоящие головорезы и кровожадные аллигаторы: куда сходить в Ростове в эти выходныеВечная красота или кровавое чудовище: куда сходить в Ростове 15 и 16 февраляПылкий влюбленный или милый сосед: куда сходить в Ростове-на-Дону 8 и 9 февраля
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фильм#Концерт#Последние новости Ростова на сегодня#Мероприятия#Театр#Развлечения#Афиша
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика