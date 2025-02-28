Обезьяна-убийца или пчелы в голове: куда сходить на выходных в Ростове-на-Дону

Также в субботу можно оценить увлекательную театрализованную игровую программу «Масленичная карусель» (0+). Дети станут помощниками Хозяйки Весны, которая пытается победить Зиму. Вместе они отправятся в захватывающее приключение, чтобы вернуть волшебный посох. Юных зрителей ждут увлекательные задания, веселые игры и знакомство с зимними и весенними традициями. После игровой программы все гости будут приглашены к столу, чтобы угоститься вкусными блинами! Продолжительность игровой программы 35 минут. Подходит для детей от 3 до 5 лет! Также на игру нужно взять сменную обувь. Один билет обойдется в 600 рублей.