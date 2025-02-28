Обезьяна-убийца или пчелы в голове: куда сходить на выходных в Ростове-на-Дону

Posted 28 февраля, 10:25
Published 28 февраля, 10:25
Modified 28 февраля, 10:27
Updated 28 февраля, 10:27
В субботу, 1 марта, с большим сольным концертом в Ростове-на-Дону выступит хип-поп и рэп исполнитель OG Buda (16+). В рамках тура Allin Tour музыкант исполнит все свои лучшие хиты при участии Live Band. Вас ждут любимые песни в «живой» аранжировке, бешеная энергия и голоса, поющие в унисон. Концерт пройдет в Просвет-Арене. Стоимость билетов варьируется от 4500 до 12500 рублей.
А в воскресенье, 2 марта, в городе пройдет поп концерт Ивана Золо (0+). Это молодой и перспективный блогер, стример, ставший звездой российского интернета менее, чем за год! Зрители услышат такие треки, как «Соковыжималка», «Разбила», «Мой путь», «Метель» и многие другие. Выступление состоится в клубе-баре Lavé. Билеты можно приобрести за 2390 — 3490 рублей.
Также в субботу вечером можно сходить на инди-поп концерт группы Zoloto (16+). Музыканты посетят 26 городов страны с туром «Перевоплотиться тур», который назван в честь четвертого студийного альбома, созданного в сентябре 2024 года. К его запись были привлечены классные музыканты, представляющие основной состав Zoloto, дополняя лайв группы своими соло партиями, неожиданным джемом внутри известных всем песен. Концерт пройдет в Кроп-Арене. Цена входного билета начинается от 3000 и доходит до 4000 рублей.
На этой неделе состоялась премьера фильма ужасов «Обезьяна» (18+). Много лет назад два брата-близнеца Бил и Хэл находят игрушечную обезьяну, которая только одним своим видом внушает страх. После того, как в жизни мальчишек появляется плюшевый зверек, начинается череда ужасных смертей. И вот спустя время обезьяна-убийца вновь вернулась, чтобы нести зло…
Кроме того, в прокат вышел российская приключенческая драма «Северный полюс» (12+). События фильма происходят в начале 1960 годов, в период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.
На выходных в кинотеатрах можно посмотреть комедию «Один хороший день» (16+). Простая девушка Катя живет в поселке городского типа Жупа и мечтает стать великим модельером. Однако все не так легко: в поселке нет возможности для развития, а мама заставляет выйти замуж. Тогда Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.
Театр
В субботу, 1 марта, ценители театрального искусства смогут увидеть спектакль «Пчела в голове» (12+). Это история ребёнка, который придумал модель поведения в форме компьютерной игры. Таким образом малыш пытается взаимодействовать с агрессивным внешним миром. Каждый зритель сможет взять на заметку стратегию преодоления трудностей повседневной жизни, и в будущем делать это в весёлой, поэтической и живой манере. Цена билета составляет 800 рублей.
В воскресенье, 2 марта, Ростовский музыкальный театр поставит балет «Спартак» (12+) Арама Хачатуряна. По сюжету римский консул Красс с триумфом возвращается в Рим. Среди его пленников, обречённых на рабство, фракийский правитель Спартак и его возлюбленная Фригия. Спартак принимает решение бороться за свободу и призывает пленных гладиаторов к восстанию. Это современный, зрелищный и масштабный спектакль. Стоимость билетов варьируется от 800 до 12000 рублей.
Также в субботу можно оценить увлекательную театрализованную игровую программу «Масленичная карусель» (0+). Дети станут помощниками Хозяйки Весны, которая пытается победить Зиму. Вместе они отправятся в захватывающее приключение, чтобы вернуть волшебный посох. Юных зрителей ждут увлекательные задания, веселые игры и знакомство с зимними и весенними традициями. После игровой программы все гости будут приглашены к столу, чтобы угоститься вкусными блинами! Продолжительность игровой программы 35 минут. Подходит для детей от 3 до 5 лет! Также на игру нужно взять сменную обувь. Один билет обойдется в 600 рублей.