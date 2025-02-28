Огромный жилой район в Ростове на сутки оставят без воды. Кому набирать ведра и тазы?

Аналогичная ситуация в это время будет и в границах улиц Днепропетровской — Малахитовой — Озерной — Центральной. В том числе воду отключат в Донском инфекционном центре, школе №85, детсадике №19, в ЖК «Платовский», садовых товариществах «Космос», «Афганец», а также в поселке Водопадном и КТ «Париж».