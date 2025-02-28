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Posted 28 февраля, 10:27

Published 28 февраля, 10:27

Modified 28 февраля, 10:30

Updated 28 февраля, 10:30

Мытье рук под струями воды

Огромный жилой район в Ростове на сутки оставят без воды. Кому набирать ведра и тазы?

28 февраля 2025, 10:27
Фото: Unsplash. Мытье рук под струями воды

Огромный жилой район в Ростове на сутки оставят без воды

В Ростове 5 марта планируют массово отключить холодную воду в десятках домов и некоторых соцобъектах. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Краны пересохнут примерно в 08.00 мск. Воды не будет у ростовчан, проживающих в границах переулка Анисового — Самшитового — улицы Шостаковича — Садоводческой — Заречной — Казанской — Виталия Ходоша. Восстановить водоснабжение обещают к 08.00 мск 6 марта.

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Аналогичная ситуация в это время будет и в границах улиц Днепропетровской — Малахитовой — Озерной — Центральной. В том числе воду отключат в Донском инфекционном центре, школе №85, детсадике №19, в ЖК «Платовский», садовых товариществах «Космос», «Афганец», а также в поселке Водопадном и КТ «Париж».

Причиной временных неудобств станет передподключение участков водопровода к новому ЖК на улице Буйнакской.

Ранее стало известно о перебоях в работе телевидения и радио до 15 марта включительно. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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