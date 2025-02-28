От лютых морозов до плюса: температурный аттракцион ждет Ростовскую область в марте

Posted 28 февраля, 08:38
Published 28 февраля, 08:38
Modified 28 февраля, 19:14
Updated 28 февраля, 19:14
В конце февраля и в первых числах марта небо в Ростове затянет облаками. Из-за мороза дороги и тротуары покроются слоем льда, а скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Температура в последний день февраля понизится до -13, а 1 и 2 марта — не опустится ниже -5 и -3 соответственно.
На регион тем временем опустится туман, образуется изморозь. Ночная температура на некоторых территориях опустится до -19 градусов. В ночь на 1 марта в регионе похолодает до -24, а на следующий день температура поднимется до +1.