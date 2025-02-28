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Posted 28 февраля, 08:38

Published 28 февраля, 08:38

Modified 28 февраля, 19:14

Updated 28 февраля, 19:14

Белка в зимней шубе

От лютых морозов до плюса: температурный аттракцион ждет Ростовскую область в марте

28 февраля 2025, 08:38
Фото: 1MI. Белка в зимней шубе

Гидрометцентр рассказал, каким будет начало весны в Ростовской области

В период с 28 февраля по 2 марта в Ростовской области ожидаются скачки температуры до 25 градусов. Об этом дончанам рассказали синоптики.

В конце февраля и в первых числах марта небо в Ростове затянет облаками. Из-за мороза дороги и тротуары покроются слоем льда, а скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Температура в последний день февраля понизится до -13, а 1 и 2 марта — не опустится ниже -5 и -3 соответственно.

На регион тем временем опустится туман, образуется изморозь. Ночная температура на некоторых территориях опустится до -19 градусов. В ночь на 1 марта в регионе похолодает до -24, а на следующий день температура поднимется до +1.

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О том, какую погоду ждать в Ростове в первой половине марта, читайте в материале.

А вы ждете потепления?
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#Милана Белкина#Опросы#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики#Март#Морозы
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