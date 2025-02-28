Почем в Ростове продают популярные породы домашних любимцев и откуда такие цены

Завести домашнего питомца — мечта многих ростовчан. Но что делать, когда мечты сталкиваются с реальностью и выясняется, что за него придется отдать несколько десятков тысяч рублей. Конечно, можно взять животное с улицы, из приюта или «в добрые руки» за символическую стоимость или шоколадку. Однако такой вариант подходит не всем. Некоторым хозяевам важно знать, каких размеров может достигнуть питомец, какой образ жизни и поведение ему присущи, какие болезни могут у него развиться. Оправдать такие ожидания способны только породистые животные.