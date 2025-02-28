Почем в Ростове продают популярные породы домашних любимцев и откуда такие цены

Posted 28 февраля, 18:59
Published 28 февраля, 18:59
Modified 28 февраля, 19:01
Updated 28 февраля, 19:01
Завести домашнего питомца — мечта многих ростовчан. Но что делать, когда мечты сталкиваются с реальностью и выясняется, что за него придется отдать несколько десятков тысяч рублей. Конечно, можно взять животное с улицы, из приюта или «в добрые руки» за символическую стоимость или шоколадку. Однако такой вариант подходит не всем. Некоторым хозяевам важно знать, каких размеров может достигнуть питомец, какой образ жизни и поведение ему присущи, какие болезни могут у него развиться. Оправдать такие ожидания способны только породистые животные.
Конечно, беря в дом любого четверолапого или пернатого, отдаешь себе отчет в том, что обеспечение комфортных условий и посещение ветеринара не будут бесплатными. А породистые животные и вовсе не дешевое удовольствие.
Мы изучили цены на наиболее популярные породы собак, кошек и птиц в Ростовской области на популярном сайте объявлений. Выяснилось, что, например, стоимость щенка алабая стартует от 50 тысяч рублей, но может доходить до 150 тысяч.
За популярного вельш-корги ростовчанам придется отдать в среднем 30-50 тысяч рублей, а за трендового померанского шпица от 15 тысяч рублей, но некоторые заводчики выставляют ценник в 30 и даже 50 тысяч рублей за одну особь.
Миниатюрные чихуа-хуа, не смотря на свои размеры, стоят не меньше крупных собак: от 25 тысяч рублей, но есть варианты даже за 40 тысяч рублей. Столько же стоят, например, немецкие овчарки — за 20-35 тысяч рублей можно приобрести эталонный образец породы, по заверениям продавцов.
Представителей относительно новой породы американский булли, зарегистрированной в 2004 году и признанной Объединённым клубом собаководов только в 2013 году продают в Ростове по цене от 40 тысяч рублей, большинство предложений находятся на уровне 70-75 тысяч рублей, но некоторые псы могут стоить 150 и даже 350 тысяч рублей.
Хаски, бывшие на пике популярности у заводчиков в 2018–2020 году, сейчас продаются в районе 20 тысяч, а некоторых представителей породы и вовсе отдают бесплатно. В объявлениях авторы указывают что порода сложно уживается в квартире, требует от хозяина выделять много времени на активные прогулки.
Тем, кому больше по душе кошки тоже придется раскошелиться. Стоимость котенка шотландской вислоухой кошки стартует в среднем от 10 тысяч рублей и может доходить до 45-50 тысяч. Ее близкая родственница — шотландская прямоухая чуть дешевле, цена них находится в пределах 10 тысяч рублей и в среднем составляет 2,5-5 тысяч рублей.
Британские гладкошерстные кошки, известные своим норовом и весьма избирательной привязанностью к хозяину, представлены на агрегаторе объявлений со стоимостью от 10 тысяч рублей и выше. Нам попадали экземпляры и за 15, и за 31 тысячу рублей.
Одни из крупнейших представителей домашних котов — мейн-куны в Ростовской области стоят в среднем 20-25 тысяч рублей.
Наиболее дорогая порода — ориентальная кошка. Ее котят хозяева готовы отдавать за 30 тысяч рублей, а иногда дороже 60 тысяч рублей.
Птицы будут подешевле. Например, популярный домашний волнистый попугай — стоит около 500-700 рублей. Чуть дороже неразлучники, их часто отдают парами по цене 1500-3000 тысячи рублей.
Попугая с характерной красной шапочкой, новозеландского какарика, ростовчане оценивают в 3 тысячи рублей.
Более крупные экзотические ожереловые попугаи стоят от 30 до 60 тысяч. Самый дорогой представитель попугаев в Ростовской области — желтохохлый какаду. Хозяин готов отдать птицу за 250 тысяч рублей.
Так почему же сейчас домашние питомцы стоят так дорого? Раньше они защищали дом от воров и крыс, помогали в охоте и вообще несли своим существованием прямую пользу хозяевам. Породы старались постоянно совершенствовать и повышать выдающиеся качества животного, чтобы закрывать потребности хозяев. За что мы платим сегодня?
«Люди, которые планируют участвовать с питомцами в выставках и занимаются разведением, прекрасно понимают, за что они платят. Главное — это чистота родословной и соответствие эталонам породы. Породистые кошки и собаки — как произведение искусства селекции», — отмечает ростовский заводчик нескольких пород кошек Илья Томилин.
Однако некоторые породы являются аборигенными, поясняет собеседник. Это значит, что в их создание человек не вмешивался. Такими считаются мейн-куны и норвежские лесные коты. Разведение подобных животных в местах, далеких от их ареала обитания, с поддержанием генетического разнообразия и сохранения «чистоты породы», тоже требует от заводчиков больших усилий и отражается на цене.
Также стоимость животных зависит от трендов на них, замечает ростовский кинолог Анастасия Левен.
«Я много работаю с собаками и могу сказать, что мода них меняется ничуть не медленнее, чем на стиль в одежде Одно время были очень популярны средние пудели и далматины, потом в двухтысячных им на смену пришли „сумочные собачки“ — той-терьеры и чихуа-хуа, потом все помешались на хаски, самоедах, пару лет назад миновал тренд на корги, а сейчас на пике популярность померанские шпицы», — объясняет эксперт.
По ее словам, когда популярность породы угасает, цены на щенков падают.
Анастасия Левен добавляет, что породистые щенки могут стоить дорого из-за родословной родителей. Чем больше средств хозяин вложил в воспитание, содержание собаки, ее участие в соревнованиях и выставках, тем более ценным считаются ее наследники.
«Как правило, щенки получаются с устойчивой психикой, покладистые. Для воспроизведения партнеры тщательно подбираются, поэтому и риски с несоответствием стандартам породы и развитием нетипичных для породы заболеваний минимальны. Почти сразу понятно, чего от щенка ждать», — считает кинолог.
Заводчик Илья Томилин поясняет, что питомники тратят немало средств на поддержание здоровья животных для вязки.
«Нельзя заставлять одно и то же животное рожать без остановки. У них должен быть период восстановления, а еще лучше — несколько особей, сменяющих друг друга. Нужны регулярные осмотры, правильный рацион. Тех, кто уже не может воспроизводить потомство тоже нужно содержать», — поясняет он.
В среднем, по подсчетам Ильи, содержание одной здоровой небеременной кошки обходится в 6-8 тысяч рублей. Это — не считая ежегодных ветеринарных осмотров и прививок.
«Если коты заболевают, роды походят с осложнениями, к матери не приходит молоко — потолка по затратам нет, все случаи индивидуальны. Но счет каждый раз идет на десятки», — объясняет заводчик кошачьих.
У собак, по словам кинолога Анастасии, ситуация схожая. Себестоимость затрат на содержание питомцев для вязки зависит от размеров и образа жизни породы, условий.
«Крупным собакам нужен вольер, регулярный выгул и особое питание для каждой породы. Дополнительно — затраты на воспитание. Не все готовы тратить на это время, поэтому некоторые заводчики продают уже обученных подростков по более высоким ценам», — поясняет эксперт.
Цены на домашних птиц, по словам ростовской заводчицы волнистых попугаев и неразлучников Ирины Мягких, в основном зависят от их распространенности и происхождения.
По ее словам, легкие в разведении, не нуждающиеся в особых условиях содержания, приручении и уже давно рождающиеся в наших широтах волнистые попугаи, канарейки и неразлучники — считаются самыми недорогими. К тому же, научить их говорить практически невозможно.
«Есть редкие попугаи, которых в неволе разводить очень сложно. Их, как правило, отлавливают специально для продажи. Такие попугаи требуют привыкания к человеку, подвержены депрессиям и могут погибнуть из-за неподходящих условий. Гораздо ценнее их потомки, выросшие в неволе и выкормленные человеком. Они ручные практически со скорлупок и будут отличными компаньонами», — объясняет Ирина.
Но такие попугаи могут стоить дороже 500 тысяч рублей.
В обществе владельцев попугаев ценится способность птиц к долгожительству. Поэтому какаду, которые могут провести с хозяином до 45 лет, стоят дороже живущих в среднем до 20 лет ожереловых попугаев. Хотя говорить можно научить обоих.
Породистые животные чрезвычайно ценятся заводчиками и владельцами, хотя у них есть свои недостатки.
«Практически у каждой породы есть генетическое заболевание, которому она подвержена из-за скудной генетики, которая как раз и обеспечивает однообразие характеристик внутри породы. Долгожители встречаются редко, поэтому тут пока что выигрывают беспородные животные с гораздо более разнообразным генетическим кодом», — поясняет Анастасия Левен.
Эксперты перед выбором животного советуют внимательно изучить каждую породу и узнать у заводчиков потребности животного. Решение о приеме нового члена семьи очень важное: питомец не должен стать просто украшением дома или модным аксессуаром. Хозяева должны понять, смогут ли они обеспечить животному условия, которые ему необходимы и готовы ли они мириться с особенностями породы.