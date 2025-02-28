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Posted 28 февраля, 10:42

Published 28 февраля, 10:42

Modified 28 февраля, 10:44

Updated 28 февраля, 10:44

Собака на сене

Покусали больше 16 человек: Бродячие псы разорвали ногу жительнице Каменска

28 февраля 2025, 10:42
Фото: 1MI. Собака на сене

Стая бродячих собак кошмарит жителей Каменска с 2024 года

В Каменске бездомные псы покусали больше 16 человек. Одной из местных жительниц, Ирине, стая собак нанесла рваные раны на ноге. Видеообращение пострадавшей опубликовал телеграм-канал Don Mash.

По данным источника, Ирина шла на работу, когда на нее набросилась стая собак.

«Собаки нанесли мне рваные раны на ноге. В результате по данному факту я обращалась в Центральную городскую больницу, мне зашивали раны, в течение трех месяцев я проходила курс вакцинации», — говорит местная жительница.

Пострадавшая сообщает, что она неоднократно обращалась в горадминистрацию по этому поводу. В конце 2024 года ей сообщили, что ситуацию с бродячими собаками решат. Однако, по словам Ирины, нападения продолжаются. Как пишет источник, псы покусали больше 16 жителей Каменска.

Видео: Т.me/don_mash. Стая бродячих собак
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Это — далеко не первый подобный случай в Ростовской области. Недавно стало известно, что стая бродячих псов напала на 15 жителей Морозовска.

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