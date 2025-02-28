Покусали больше 16 человек: Бродячие псы разорвали ногу жительнице Каменска

Пострадавшая сообщает, что она неоднократно обращалась в горадминистрацию по этому поводу. В конце 2024 года ей сообщили, что ситуацию с бродячими собаками решат. Однако, по словам Ирины, нападения продолжаются. Как пишет источник, псы покусали больше 16 жителей Каменска.