Покусали больше 16 человек: Бродячие псы разорвали ногу жительнице Каменска

Posted 28 февраля, 10:42
Published 28 февраля, 10:42
Modified 28 февраля, 10:44
Updated 28 февраля, 10:44
По данным источника, Ирина шла на работу, когда на нее набросилась стая собак.
«Собаки нанесли мне рваные раны на ноге. В результате по данному факту я обращалась в Центральную городскую больницу, мне зашивали раны, в течение трех месяцев я проходила курс вакцинации», — говорит местная жительница.
Пострадавшая сообщает, что она неоднократно обращалась в горадминистрацию по этому поводу. В конце 2024 года ей сообщили, что ситуацию с бродячими собаками решат. Однако, по словам Ирины, нападения продолжаются. Как пишет источник, псы покусали больше 16 жителей Каменска.
Это — далеко не первый подобный случай в Ростовской области. Недавно стало известно, что стая бродячих псов напала на 15 жителей Морозовска.