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Posted 28 февраля, 06:54

Published 28 февраля, 06:54

Modified 28 февраля, 06:56

Updated 28 февраля, 06:56

Машина скорой помощи

«Принимать роды или спешить на ДТП?»: почему жители Ростова часами ждут скорую помощь

28 февраля 2025, 06:54
Фото: 1MI. Машина скорой помощи

Врач рассказал, почему жители Ростова-на-Дону часами ждут скорую помощь

Сюжет
Эксклюзив
Ростовчане жалуются, что скорая помощь в Ростове стала отнюдь не скорой. Сколько бригад скорой помощи сегодня реально работают в донской столице, почему люди часами ждут приезд скорой, и какова ситуация в этой сфере — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Две бригады на район

Напомним, что общественность возмутил случай в ростовском магазине, где посетитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи. Комментарии под этим постом в Telegram-канале RostovGazeta подтверждают — такие ситуации в донской столице не редкость.

Врач скорой помощи Иван [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что, к примеру, на Западном в Ростове работает первая и восьмая подстанции.

«Я разговаривал с коллегами и узнал, что в каждой из них на сутки остается четыре бригады. И это — на весь большой Советский район», — отмечает доктор.

Иван добавляет, что на днях в другом небольшом районе Ростова на вызовах в ночь оставалось всего две бригады.

«Одна „капала“ тяжело больного, другая — ребенка повезла в больницу. А в диспетчерской с задержкой по 3-4 часа висели 14 вызовов», — подчеркивает врач.
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В особом ритме жизни

Член комиссии по здравоохранению ростовской Гордумы, депутат Наталья Оськина констатирует, что сегодня на скорых остаются работать только те, кто уже не представляет иного ритма жизни.

«Эти люди привыкли к такой работе и не могут иначе. Дети, у кого мама трудится на скорой, хорошо знают только два ее состояния — „мама спит“ или „мама работает“. Других состояний у врачей скорых не бывает — на что-то другое просто не хватает сил и времени», — говорит депутат.

Собеседница уточняет, что к такому ритму жизни не готова донская молодежь. Именно поэтому дефицит кадров на скорых составляет порядка 40% — молодые специалисты не хотят тратить свои силы, молодость и здоровье на такую работу. В основном, по словам депутата, там трудятся люди, стаж которых превышает 20 лет.

Медик готовит препараты
Медик готовит препараты. Фото: 1MI

Иван уточняет, что работает на скорой очень давно. Был период, когда не выдержал и ушел терапевтом в поликлинику.

«В сравнении со скорой, там просто тишь да гладь. Сидишь в теплом кабинете. Не надо никуда бежать, таскать на себе больных пациентов, принимать роды в машине, спешить на ДТП, работать с уличными бомжами и наркоманами. Но я не смог долго в поликлинике — стало скучно. Вернулся на скорую», — рассказывает врач.
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Почему не хватает медиков

Работа врача скорой — это не только экстренное оказание медпомощи человеку в квартире. Медики ездят на аварии, сталкиваются с разными травмами и видят множество иных страшных вещей. Для этого нужна особая закалка и стрессоустойчивость.

«Даже я со своим опытом работы физически не справлюсь, если попаду на какую-то страшную историю. Например, ДТП, когда пациент умирает — реанимационные мероприятия в две руки не сделаешь. Многие боятся этих трудностей и уходят. Недавно пришла к нам работать девушка. Поработала месяц, поняла, что ее ждет и уволилась. Многие уходят в бизнес — косметологию, массажи», — констатирует Иван.

Доктор подчеркивает, что по штату, в машине скорой помощи должно быть два специалиста. А в Ростове большинство вынуждено работают по одному.

«Кадров не хватает. Плюс сейчас многие болеют», — констатирует собеседник.

Депутат добавляет, что усугубляет ситуацию с дефицитом и нехватка наставничества.

Работники скорой
Работники скорой. Фото: 1MI
«Раньше старшее поколение брало в свою бригаду молодого и учили всему наглядно. А сейчас начинающему врачу скорой помощи дают памятку, как вести себя в той или иной ситуации, и поехал он сам на вызовы. Поэтому молодые люди и не рвутся работать на скорых», — уверена Наталья Оськина.
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Что вызывает удивление

Собеседница вспоминает, как сама недавно столкнулась с необходимостью вызвать скорую. Дозвонилась сразу, но машина действительно приехала не быстро.

«Меня удивило другое. Когда человека забрали по скорой и привезли в приемное отделение больницы, то медик скорой не уехал, оставив пациента на попечение докторов медучреждения. Он ожидал, пока заполнят карту, проведут необходимые анализы и исследования, позовут врачей. А на это уходит от 30 минут до часа. И если у пациента не находят причин для госпитализации, то скорая обязана вернуть его домой, поскольку нередко людей из квартир забирают в тапочках и халате. Но в итоге скорая теряет время!» — отмечает Оськина.

Депутат уверена, что за время ожидания в больнице, экипаж скорой помощи мог бы спасти жизнь другим людям.

«Я, конечно, не медик, и не знаю регламенты в данном направлении. Но мне кажется, что целесообразнее было бы привозить пациента в больницу и спешить на другие вызовы. По крайней мере это необходимо в такие времена, как сейчас, когда много гриппозных случаев», — полагает собеседница.

Еще одним немаловажным фактом, который то же влияет на время приезда медиков является распределение — к кому скорая поедет в первую очередь.

Водитель скорой
Водитель скорой. Фото: 1MI
«А это зависит от того, как человек передает информацию при вызове. Когда называют четкую симптоматику и все важные нюансы — это одно. Можно сделать какие-то выводы. Но не все же знают, как квалифицированно объяснить ситуацию! Как это было в магазине — упал человек и упал, почему — никто не знает. А диспетчер, не понимая остроту и опасность, выбирает из множества звонков самые острые. Например, если в этот момент позвонили с температурой под 40 у ребенка и нарушением пневмоторакса, то, конечно же, бригаду медиков отправят туда», — говорит Наталья Оськина.

Врач скорой объясняет, что существуют скоропомощные вызовы.

«Когда, к примеру, мне дают вызов, где у пожилого человека подскочило давление за 160 — это считается банальной хроникой. Но если экстренно поступает вызов, где что-то произошло с ребенком, или человек потерял сознание в магазине — с меня снимают вызов пожилого человека и дают скоропомощной», — поясняет Иван.
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Плата за стресс

Дефицит кадров в службе скорой помощи — проблема не новая. Очевидно, что напряженная работа с серьезными нагрузками, в стрессе и, нередко, с переработками отпугивает молодых специалистов. Сколько же получают специалисты скорой помощи в Ростове?

Депутат рассказывает, что зарплата старожилов — медиков на скорой, составляет примерно 40-45 тысяч рублей.

«Но у них есть категории, выслуга лет, за которые существуют доплаты и бонусы. В целом, выходит больше. А зарплата у молодого специалиста — 30-32 тысячи рублей. Понятно, что за эти деньги молодежь не захочет работать», — уверена депутат.

Иван добавляет, что по факту общий доход врача получается выше.

Инструменты для подсчета доходов
Инструменты для подсчета доходов. Фото: 1MI
«С марта нам увеличили оклад. С ноября сделали надбавку — три федеральные выплаты. Выходит неплохо, но работать, конечно же, тяжело. Нагрузка очень большая, стресс. Бывают такие ночи, когда уже ничего не хочется», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жителю Ростовской области с температурой под 40 градусов отказали в приезде скорой.

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