«Принимать роды или спешить на ДТП?»: почему жители Ростова часами ждут скорую помощь

Собеседница уточняет, что к такому ритму жизни не готова донская молодежь. Именно поэтому дефицит кадров на скорых составляет порядка 40% — молодые специалисты не хотят тратить свои силы, молодость и здоровье на такую работу. В основном, по словам депутата, там трудятся люди, стаж которых превышает 20 лет.