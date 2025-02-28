«Принимать роды или спешить на ДТП?»: почему жители Ростова часами ждут скорую помощь

Posted 28 февраля, 06:54
Published 28 февраля, 06:54
Modified 28 февраля, 06:56
Updated 28 февраля, 06:56
Напомним, что общественность возмутил случай в ростовском магазине, где посетитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи. Комментарии под этим постом в Telegram-канале RostovGazeta подтверждают — такие ситуации в донской столице не редкость.
Врач скорой помощи Иван [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что, к примеру, на Западном в Ростове работает первая и восьмая подстанции.
«Я разговаривал с коллегами и узнал, что в каждой из них на сутки остается четыре бригады. И это — на весь большой Советский район», — отмечает доктор.
Иван добавляет, что на днях в другом небольшом районе Ростова на вызовах в ночь оставалось всего две бригады.
«Одна „капала“ тяжело больного, другая — ребенка повезла в больницу. А в диспетчерской с задержкой по 3-4 часа висели 14 вызовов», — подчеркивает врач.
Член комиссии по здравоохранению ростовской Гордумы, депутат Наталья Оськина констатирует, что сегодня на скорых остаются работать только те, кто уже не представляет иного ритма жизни.
«Эти люди привыкли к такой работе и не могут иначе. Дети, у кого мама трудится на скорой, хорошо знают только два ее состояния — „мама спит“ или „мама работает“. Других состояний у врачей скорых не бывает — на что-то другое просто не хватает сил и времени», — говорит депутат.
Собеседница уточняет, что к такому ритму жизни не готова донская молодежь. Именно поэтому дефицит кадров на скорых составляет порядка 40% — молодые специалисты не хотят тратить свои силы, молодость и здоровье на такую работу. В основном, по словам депутата, там трудятся люди, стаж которых превышает 20 лет.
Иван уточняет, что работает на скорой очень давно. Был период, когда не выдержал и ушел терапевтом в поликлинику.
«В сравнении со скорой, там просто тишь да гладь. Сидишь в теплом кабинете. Не надо никуда бежать, таскать на себе больных пациентов, принимать роды в машине, спешить на ДТП, работать с уличными бомжами и наркоманами. Но я не смог долго в поликлинике — стало скучно. Вернулся на скорую», — рассказывает врач.
Работа врача скорой — это не только экстренное оказание медпомощи человеку в квартире. Медики ездят на аварии, сталкиваются с разными травмами и видят множество иных страшных вещей. Для этого нужна особая закалка и стрессоустойчивость.
«Даже я со своим опытом работы физически не справлюсь, если попаду на какую-то страшную историю. Например, ДТП, когда пациент умирает — реанимационные мероприятия в две руки не сделаешь. Многие боятся этих трудностей и уходят. Недавно пришла к нам работать девушка. Поработала месяц, поняла, что ее ждет и уволилась. Многие уходят в бизнес — косметологию, массажи», — констатирует Иван.
Доктор подчеркивает, что по штату, в машине скорой помощи должно быть два специалиста. А в Ростове большинство вынуждено работают по одному.
«Кадров не хватает. Плюс сейчас многие болеют», — констатирует собеседник.
Депутат добавляет, что усугубляет ситуацию с дефицитом и нехватка наставничества.
«Раньше старшее поколение брало в свою бригаду молодого и учили всему наглядно. А сейчас начинающему врачу скорой помощи дают памятку, как вести себя в той или иной ситуации, и поехал он сам на вызовы. Поэтому молодые люди и не рвутся работать на скорых», — уверена Наталья Оськина.
Собеседница вспоминает, как сама недавно столкнулась с необходимостью вызвать скорую. Дозвонилась сразу, но машина действительно приехала не быстро.
«Меня удивило другое. Когда человека забрали по скорой и привезли в приемное отделение больницы, то медик скорой не уехал, оставив пациента на попечение докторов медучреждения. Он ожидал, пока заполнят карту, проведут необходимые анализы и исследования, позовут врачей. А на это уходит от 30 минут до часа. И если у пациента не находят причин для госпитализации, то скорая обязана вернуть его домой, поскольку нередко людей из квартир забирают в тапочках и халате. Но в итоге скорая теряет время!» — отмечает Оськина.
Депутат уверена, что за время ожидания в больнице, экипаж скорой помощи мог бы спасти жизнь другим людям.
«Я, конечно, не медик, и не знаю регламенты в данном направлении. Но мне кажется, что целесообразнее было бы привозить пациента в больницу и спешить на другие вызовы. По крайней мере это необходимо в такие времена, как сейчас, когда много гриппозных случаев», — полагает собеседница.
Еще одним немаловажным фактом, который то же влияет на время приезда медиков является распределение — к кому скорая поедет в первую очередь.
«А это зависит от того, как человек передает информацию при вызове. Когда называют четкую симптоматику и все важные нюансы — это одно. Можно сделать какие-то выводы. Но не все же знают, как квалифицированно объяснить ситуацию! Как это было в магазине — упал человек и упал, почему — никто не знает. А диспетчер, не понимая остроту и опасность, выбирает из множества звонков самые острые. Например, если в этот момент позвонили с температурой под 40 у ребенка и нарушением пневмоторакса, то, конечно же, бригаду медиков отправят туда», — говорит Наталья Оськина.
Врач скорой объясняет, что существуют скоропомощные вызовы.
«Когда, к примеру, мне дают вызов, где у пожилого человека подскочило давление за 160 — это считается банальной хроникой. Но если экстренно поступает вызов, где что-то произошло с ребенком, или человек потерял сознание в магазине — с меня снимают вызов пожилого человека и дают скоропомощной», — поясняет Иван.
Дефицит кадров в службе скорой помощи — проблема не новая. Очевидно, что напряженная работа с серьезными нагрузками, в стрессе и, нередко, с переработками отпугивает молодых специалистов. Сколько же получают специалисты скорой помощи в Ростове?
Депутат рассказывает, что зарплата старожилов — медиков на скорой, составляет примерно 40-45 тысяч рублей.
«Но у них есть категории, выслуга лет, за которые существуют доплаты и бонусы. В целом, выходит больше. А зарплата у молодого специалиста — 30-32 тысячи рублей. Понятно, что за эти деньги молодежь не захочет работать», — уверена депутат.
Иван добавляет, что по факту общий доход врача получается выше.
«С марта нам увеличили оклад. С ноября сделали надбавку — три федеральные выплаты. Выходит неплохо, но работать, конечно же, тяжело. Нагрузка очень большая, стресс. Бывают такие ночи, когда уже ничего не хочется», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жителю Ростовской области с температурой под 40 градусов отказали в приезде скорой.