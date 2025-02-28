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Posted 28 февраля, 18:17

Published 28 февраля, 18:17

Modified 28 февраля, 18:19

Updated 28 февраля, 18:19

Росавтодор показал как будет выглядеть Азовское кольцо

Росавтодор показал, как будет выглядеть скоростная трасса вокруг Азовского моря

28 февраля 2025, 18:17
Фото: Изображение Midjourney. Росавтодор показал как будет выглядеть Азовское кольцо
Транспортное кольцо, которое проложат вокруг Азовского моря будет длиной в 1,4 тысячи километров. Автодорога свяжет между собой Ростовскую область, Краснодарский край и территории крымского побережья. Теперь Росавтодор показал, как будет выглядеть готовая трасса.

В Азовское кольцо войдут участки трасс М-4 «Дон» и А-291 «Таврида», а также Крымский мост. Это позволит соединить Ростовскую область, Республику Адыгею, Краснодарский край, Республику Крым, Херсонскую и Запорожскую области и ДНР. Время поездки между городами сократится на пять часов, а сама дорога сможет пропускать в три раза больше машин.

Строительство дороги займет немало времени. До 2030 года планируется сделать 343 километра трассы Р-280 «Новороссия» четырехполосными, а также завершить первый и второй этапы строительства 31-километрового обхода Мариуполя в ДНР.

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Видео: Изображение Midjourney. Росавтодор показал как будет выглядеть Азовское кольцо

Автомагистраль позволит увеличить социально-экономический потенциал южных регионов: даст толчок к строительству жилых зданий и созданию бизнеса, предоставит дополнительные рабочие места, улучшит транспортное сообщение и позволит комфортно путешествовать.

Жители региона положительно восприняли строительство дороги: «Выглядит многообещающе. Надеюсь, кольцо поможет наладить ситуацию на дороге».

Ранее RostovGazeta писала, что для реализации проекта по строительству Азовского кольца будет необходимо отремонтировать более двух тысяч километров дорог.

А как вам схема Азовского кольца?
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