Росавтодор показал, как будет выглядеть скоростная трасса вокруг Азовского моря

Posted 28 февраля, 18:17
Published 28 февраля, 18:17
Modified 28 февраля, 18:19
Updated 28 февраля, 18:19
В Азовское кольцо войдут участки трасс М-4 «Дон» и А-291 «Таврида», а также Крымский мост. Это позволит соединить Ростовскую область, Республику Адыгею, Краснодарский край, Республику Крым, Херсонскую и Запорожскую области и ДНР. Время поездки между городами сократится на пять часов, а сама дорога сможет пропускать в три раза больше машин.
Строительство дороги займет немало времени. До 2030 года планируется сделать 343 километра трассы Р-280 «Новороссия» четырехполосными, а также завершить первый и второй этапы строительства 31-километрового обхода Мариуполя в ДНР.
Автомагистраль позволит увеличить социально-экономический потенциал южных регионов: даст толчок к строительству жилых зданий и созданию бизнеса, предоставит дополнительные рабочие места, улучшит транспортное сообщение и позволит комфортно путешествовать.
Жители региона положительно восприняли строительство дороги: «Выглядит многообещающе. Надеюсь, кольцо поможет наладить ситуацию на дороге».
Ранее RostovGazeta писала, что для реализации проекта по строительству Азовского кольца будет необходимо отремонтировать более двух тысяч километров дорог.