Росавтодор показал, как будет выглядеть скоростная трасса вокруг Азовского моря

В Азовское кольцо войдут участки трасс М-4 «Дон» и А-291 «Таврида», а также Крымский мост. Это позволит соединить Ростовскую область, Республику Адыгею, Краснодарский край, Республику Крым, Херсонскую и Запорожскую области и ДНР. Время поездки между городами сократится на пять часов, а сама дорога сможет пропускать в три раза больше машин.