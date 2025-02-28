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Posted 28 февраля, 11:19

Published 28 февраля, 11:19

Modified 28 февраля, 11:21

Updated 28 февраля, 11:21

Автобусы в Ростове

С 1 марта поднимется стоимость проезда в автобусах в Ростовской области

28 февраля 2025, 11:19
Фото: rostovgazeta.ru. Автобусы в Ростове
У семи автобусных маршрутов в Ростовской области ожидается повышение цен с 1 марта. Информация об этом появилась в телеграм-канале Агентства развития платежных систем.

Цены изменятся на семи междугородних и пригородных маршрутах. Это — Nº244 Гуково — Углеродовский — 155 рублей; Nº246 Гуково — Зверево — 100 рублей; Nº258 Зверево — Лихая — 120 рублей; Nº261 Русско-Прохоровский — Красный Сулин — 210 рублей; Nº262 Зверево — Шахты — 240 рублей; Nº307/1 Каменск-Шахтинский — Донецк — 180 рублей; Nºшахты Гуковская, «Сокольники» — Зверево — 120 рублей.

Также в посте указано, что проезд по городу Гуково составит 40 рублей.

Судя по реакциям на публикацию, дончан не устроили нынешние цены.

«Поднятие цен — наше все», — иронично подметил пользователь.
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Напомним, с февраля 2025 года подорожал проезд почти у двух десятков межмуниципальных автобусных маршрутов. Стоимость некоторых из них перевалила за 900 рублей. О том, сколько сейчас стоит междугородняя поездка, читайте в материале.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Автобусы#Цены#Транспорт#Проезд#Агентство развития платежных систем
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