С 1 марта поднимется стоимость проезда в автобусах в Ростовской области

Posted 28 февраля, 11:19
Published 28 февраля, 11:19
Modified 28 февраля, 11:21
Updated 28 февраля, 11:21
Цены изменятся на семи междугородних и пригородных маршрутах. Это — Nº244 Гуково — Углеродовский — 155 рублей; Nº246 Гуково — Зверево — 100 рублей; Nº258 Зверево — Лихая — 120 рублей; Nº261 Русско-Прохоровский — Красный Сулин — 210 рублей; Nº262 Зверево — Шахты — 240 рублей; Nº307/1 Каменск-Шахтинский — Донецк — 180 рублей; Nºшахты Гуковская, «Сокольники» — Зверево — 120 рублей.
Также в посте указано, что проезд по городу Гуково составит 40 рублей.
Судя по реакциям на публикацию, дончан не устроили нынешние цены.
«Поднятие цен — наше все», — иронично подметил пользователь.
Напомним, с февраля 2025 года подорожал проезд почти у двух десятков межмуниципальных автобусных маршрутов. Стоимость некоторых из них перевалила за 900 рублей. О том, сколько сейчас стоит междугородняя поездка, читайте в материале.