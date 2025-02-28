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Posted 28 февраля, 10:59

Published 28 февраля, 10:59

Modified 28 февраля, 10:59

Updated 28 февраля, 10:59

Сбер запустил ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

Сбер запустил ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

28 февраля 2025, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк запустил новый продукт — ипотечное кредитование на покупку частного дома у застройщика по договору долевого участия (ДДУ). Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сообщил, что данную сделку можно оформить через платформу «Домклик».

На конференции Domclick Digital Day, прошедшей в конце февраля в Казани, в своем выступлении Алексей Лейпи отметил, что банк внедрил аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, пишет newsnn.ru.

Ранее ипотечное кредитование по ДДУ для клиентов Сбербанка было доступно исключительно для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако с учетом того, что на современном рынке жилья строятся не только многоквартирные жилые здания, но и частные коттеджи, было решено распространить действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на индивидуальное домостроение. В настоящее время крупные девелоперы активно занимаются строительством загородных коттеджных комплексов.

Новое предложение от Сбербанка позволяет приобретать недвижимость по ДДУ у застройщиков, которые получают проектное финансирование от банка. Лейпи добавил, что компании работают в определенных регионах и реализуют свои проекты в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. На данный момент у Сбербанка есть около десяти таких партнеров, и Лейли выразил уверенность в том, что их число будет расти в будущем.

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