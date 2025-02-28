Сбер запустил ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

Posted 28 февраля, 10:59
Published 28 февраля, 10:59
Modified 28 февраля, 10:59
Updated 28 февраля, 10:59
На конференции Domclick Digital Day, прошедшей в конце февраля в Казани, в своем выступлении Алексей Лейпи отметил, что банк внедрил аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, пишет newsnn.ru.
Ранее ипотечное кредитование по ДДУ для клиентов Сбербанка было доступно исключительно для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако с учетом того, что на современном рынке жилья строятся не только многоквартирные жилые здания, но и частные коттеджи, было решено распространить действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на индивидуальное домостроение. В настоящее время крупные девелоперы активно занимаются строительством загородных коттеджных комплексов.
Новое предложение от Сбербанка позволяет приобретать недвижимость по ДДУ у застройщиков, которые получают проектное финансирование от банка. Лейпи добавил, что компании работают в определенных регионах и реализуют свои проекты в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. На данный момент у Сбербанка есть около десяти таких партнеров, и Лейли выразил уверенность в том, что их число будет расти в будущем.