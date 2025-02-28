Сбер запустил ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

Новое предложение от Сбербанка позволяет приобретать недвижимость по ДДУ у застройщиков, которые получают проектное финансирование от банка. Лейпи добавил, что компании работают в определенных регионах и реализуют свои проекты в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. На данный момент у Сбербанка есть около десяти таких партнеров, и Лейли выразил уверенность в том, что их число будет расти в будущем.