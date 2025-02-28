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Posted 28 февраля, 12:16

Published 28 февраля, 12:16

Modified 28 февраля, 12:18

Updated 28 февраля, 12:18

Затор на дороге

Семь улиц стоят: Ворошиловский проспект сковали пробки из-за ДТП в Ростове

28 февраля 2025, 12:16
Фото: 1MI. Затор на дороге

Огромная пробка сковала Ворошиловский проспект и еще шесть улиц в центре Ростова

В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП. В результате чего по всему Ворошиловскому проспекту выросла длинная пробка, сообщает сервис «Яндекс Карты».

В пятницу днем, 28 февраля, на пересечении улицы Максима Горького и Ворошиловского проспекта в Ростове-на-Дону столкнулись два транспортных средства. В связи с этим очень быстро начала образовываться пробка.

Дорожный затор вырос на семи улицах, но самая сложная ситуация на Ворошиловском проспекте. Дорогу парализовало на участке от моста до площади Гагарина. Кроме того, сложно проехать по улице Михаила Нагибина от здания №2/147 до ТЦ «Рио», по улице Текучева на отрезке от дома №234 до строения №149, а также по улице Варфоломеева на участке от здания №239 до дома №300.

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В связи с ДТП очень быстро начала возникать пробка
В связи с ДТП очень быстро начала возникать пробка. Фото: Яндекс. Карты

Помимо этого, пробка образовалась на Красноармейской улице — от строения №27А до здания №93, на улице Максима Горького — между домами №92/63 и №136, а также на проспекте Соколова — между строениями №86 и №52. Общая длина пробки превышает семь километров.

Водителям рекомендуется временно избегать поездок по центру города. Лучше отдать предпочтение объездным маршрутам.

Ранее стало известно, что в Таганроге столб упал на легковой автомобиль с водителем в салоне во время ДТП.

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