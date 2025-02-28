Семь улиц стоят: Ворошиловский проспект сковали пробки из-за ДТП в Ростове

Дорожный затор вырос на семи улицах, но самая сложная ситуация на Ворошиловском проспекте. Дорогу парализовало на участке от моста до площади Гагарина. Кроме того, сложно проехать по улице Михаила Нагибина от здания №2/147 до ТЦ «Рио», по улице Текучева на отрезке от дома №234 до строения №149, а также по улице Варфоломеева на участке от здания №239 до дома №300.