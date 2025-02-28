Семь улиц стоят: Ворошиловский проспект сковали пробки из-за ДТП в Ростове

Posted 28 февраля, 12:16
Published 28 февраля, 12:16
Modified 28 февраля, 12:18
Updated 28 февраля, 12:18
В пятницу днем, 28 февраля, на пересечении улицы Максима Горького и Ворошиловского проспекта в Ростове-на-Дону столкнулись два транспортных средства. В связи с этим очень быстро начала образовываться пробка.
Дорожный затор вырос на семи улицах, но самая сложная ситуация на Ворошиловском проспекте. Дорогу парализовало на участке от моста до площади Гагарина. Кроме того, сложно проехать по улице Михаила Нагибина от здания №2/147 до ТЦ «Рио», по улице Текучева на отрезке от дома №234 до строения №149, а также по улице Варфоломеева на участке от здания №239 до дома №300.
Помимо этого, пробка образовалась на Красноармейской улице — от строения №27А до здания №93, на улице Максима Горького — между домами №92/63 и №136, а также на проспекте Соколова — между строениями №86 и №52. Общая длина пробки превышает семь километров.
Водителям рекомендуется временно избегать поездок по центру города. Лучше отдать предпочтение объездным маршрутам.
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