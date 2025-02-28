Сколько нужно зарабатывать семье в Ростове-на-Дону, чтобы жить, а не выживать?

Posted 28 февраля, 11:37
Published 28 февраля, 11:37
Modified 28 февраля, 17:21
Updated 28 февраля, 17:21
Затраты зависят от многих факторов: живут ростовчане в своем жилье или арендуют его, используют личный автомобиль или ездят на общественном транспорте, имеют кредиты или займы, а также многое другое. Допустим, что в Ростове-на-Дону живет супружеская пара с двумя детьми в ипотечной двухкомнатной квартире и владеет одной иномаркой.
Так, предположим, что семья смогла взять ипотеку еще до повышения процентной ставки. Согласно рейтингу РИА «Новости», счастливым обладателям двухкомнатной квартиры придется взять кредит в размере 3,4 миллиона рублей (средний его размер по региону). В таким случае, ежемесячно придется платить по 71 тысячи рублей. Сюда добавим услуги сотовой связи — по 600 рублей на одного человека, домашний интернет — примерно 800 рублей и коммунальные услуги — около восьми тысяч рублей.
По данным центра «Ромир», за неделю среднестатистическая российская семья тратит на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 9060 рублей. Так, в месяц для сбалансированного питания супружеской паре с двумя детьми нужно выделять на еду порядка 36240 рублей.
Также у нашей семьи есть легковой автомобиль. Если использовать его в черте города и для редких поездок на природу, то в месяц будет уходить примерно 60 литров бензина. При этом литр топлива марки АИ-92 в среднем стоит 56,15 рубля. Хотя зачастую в реальной жизни цены куда выше.
Образование — не менее важная статья расходов. Так, один день пребывания ребенка в детском саду обойдется в среднем в 115,2 рубля (2304 рубля в месяц на одного малыша), а академический час дополнительных занятий для детей дошкольного возраста стоит 119,6 рубля (2392 рубля в месяц на ребенка).
Кроме того, периодически нужно отвлекаться от домашней и рабочей рутины и как-то развлекать себя. Кино, театры, рестораны, детские игровые комнаты — на все это в месяц нужно не меньше 15 тысяч рублей. Также нельзя забывать о медицинских услугах. В декабре 2024 стоимость медуслуг по Ростовской области выросла на 15%. Цены на медикаменты при этом повысились на 11,6%. Так, на лечение в месяц может уйти, как 5 тысяч рублей, так и все 40, если экстренно понадобилась помощь стоматолога.
Добавим, что всегда в расчет нужно брать непредвиденные расходы (+25 тысяч рублей), а еще часть средств складывать в копилку на большие покупки и путешествия (+15 тысяч рублей). В результате, мы можем сказать, что для более или менее комфортной жизни семье с двумя детьми в Ростове-на-Дону нужно порядка 206 тысяч рублей.