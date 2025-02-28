Сколько нужно зарабатывать семье в Ростове-на-Дону, чтобы жить, а не выживать?

Кроме того, периодически нужно отвлекаться от домашней и рабочей рутины и как-то развлекать себя. Кино, театры, рестораны, детские игровые комнаты — на все это в месяц нужно не меньше 15 тысяч рублей. Также нельзя забывать о медицинских услугах. В декабре 2024 стоимость медуслуг по Ростовской области выросла на 15%. Цены на медикаменты при этом повысились на 11,6%. Так, на лечение в месяц может уйти, как 5 тысяч рублей, так и все 40, если экстренно понадобилась помощь стоматолога.