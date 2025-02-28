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Posted 28 февраля, 11:37

Published 28 февраля, 11:37

Modified 28 февраля, 17:21

Updated 28 февраля, 17:21

Ростовчане в ТЦ

Сколько нужно зарабатывать семье в Ростове-на-Дону, чтобы жить, а не выживать?

28 февраля 2025, 11:37
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовчане в ТЦ

Доход больше 300 тысяч рублей нужно семье в Ростове-на-Дону для комфортной жизни

У каждой семьи — свое понимание комфортной жизни и свои ежемесячные траты, поэтому сказать, сколько нужно средств, чтобы ее обеспечить, довольно сложно. Опираясь на средние данные по региону, корреспондент RostovGazeta попытался определить сумму, которая нужна, чтобы жить, а не выживать в Ростове.

Затраты зависят от многих факторов: живут ростовчане в своем жилье или арендуют его, используют личный автомобиль или ездят на общественном транспорте, имеют кредиты или займы, а также многое другое. Допустим, что в Ростове-на-Дону живет супружеская пара с двумя детьми в ипотечной двухкомнатной квартире и владеет одной иномаркой.

Средние траты в месяц для комфортной жизни

Так, предположим, что семья смогла взять ипотеку еще до повышения процентной ставки. Согласно рейтингу РИА «Новости», счастливым обладателям двухкомнатной квартиры придется взять кредит в размере 3,4 миллиона рублей (средний его размер по региону). В таким случае, ежемесячно придется платить по 71 тысячи рублей. Сюда добавим услуги сотовой связи — по 600 рублей на одного человека, домашний интернет — примерно 800 рублей и коммунальные услуги — около восьми тысяч рублей.

По данным центра «Ромир», за неделю среднестатистическая российская семья тратит на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 9060 рублей. Так, в месяц для сбалансированного питания супружеской паре с двумя детьми нужно выделять на еду порядка 36240 рублей.

Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать 200 тысяч рублей
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Ростовчане на рынке
Ростовчане на рынке. Фото: rostovgazeta.ru

Также у нашей семьи есть легковой автомобиль. Если использовать его в черте города и для редких поездок на природу, то в месяц будет уходить примерно 60 литров бензина. При этом литр топлива марки АИ-92 в среднем стоит 56,15 рубля. Хотя зачастую в реальной жизни цены куда выше.

Образование — не менее важная статья расходов. Так, один день пребывания ребенка в детском саду обойдется в среднем в 115,2 рубля (2304 рубля в месяц на одного малыша), а академический час дополнительных занятий для детей дошкольного возраста стоит 119,6 рубля (2392 рубля в месяц на ребенка).

Кроме того, периодически нужно отвлекаться от домашней и рабочей рутины и как-то развлекать себя. Кино, театры, рестораны, детские игровые комнаты — на все это в месяц нужно не меньше 15 тысяч рублей. Также нельзя забывать о медицинских услугах. В декабре 2024 стоимость медуслуг по Ростовской области выросла на 15%. Цены на медикаменты при этом повысились на 11,6%. Так, на лечение в месяц может уйти, как 5 тысяч рублей, так и все 40, если экстренно понадобилась помощь стоматолога.

Добавим, что всегда в расчет нужно брать непредвиденные расходы (+25 тысяч рублей), а еще часть средств складывать в копилку на большие покупки и путешествия (+15 тысяч рублей). В результате, мы можем сказать, что для более или менее комфортной жизни семье с двумя детьми в Ростове-на-Дону нужно порядка 206 тысяч рублей.

  • 71000 рублей — ипотека
  • 11000 рублей — коммунальные услуги, сотовая связь и интернет
  • 36240 рублей — продукты и товары повседневного спроса
  • 3369 рублей — бензин
  • 4696 рублей (в месяц) — детский сад и допобразование (на одного ребенка)
  • 15000 рублей — развлечения
  • 20000 рублей — медуслуги
  • 25000 рублей — непредвиденные расходы
  • 15000 рублей — копилка
На ваш взгляд, 200 тысяч рублей - это достойная сумма для комфортной жизни?
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