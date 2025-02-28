Слюсарь назвал ситуацию в Ростовской области напряженной из-за близости СВО

Posted 28 февраля, 05:04
Published 28 февраля, 05:04
Modified 28 февраля, 05:06
Updated 28 февраля, 05:06
Глава Дона открывал II Всероссийский муниципальный форум. Выступая с приветственной речью на мероприятии, Юрий Слюсарь коснулся темы безопасности местных жителей.
— Сегодня Ростовская область, как и многие другие регионы страны, сталкивается с новыми угрозами, которые связаны с боевыми действиями в рамках спецоперации. Ситуация в нашей области в целом контролируемая, хоть и достаточно напряженная, — заявил врио губернатора.
Юрий Слюсарь добавил, что в регионе приняты меры, направленные на усиление безопасности, действует региональный оперативный штаб и «средний уровень реагирования».
Ранее депутат от Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что творит ВСУ в соседних с Ростовской областью регионах.