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Posted 28 февраля, 05:04

Published 28 февраля, 05:04

Modified 28 февраля, 05:06

Updated 28 февраля, 05:06

Врио губернатора Юрий Слюсарь назвал ситуацию в Ростовской области напряженной

Слюсарь назвал ситуацию в Ростовской области напряженной из-за близости СВО

28 февраля 2025, 05:04
Фото: правительство Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь назвал ситуацию в Ростовской области напряженной
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области прокомментировал ситуацию в регионе. О безопасности и защите населения Юрий Слюсарь высказался 27 февраля.

Глава Дона открывал II Всероссийский муниципальный форум. Выступая с приветственной речью на мероприятии, Юрий Слюсарь коснулся темы безопасности местных жителей.

— Сегодня Ростовская область, как и многие другие регионы страны, сталкивается с новыми угрозами, которые связаны с боевыми действиями в рамках спецоперации. Ситуация в нашей области в целом контролируемая, хоть и достаточно напряженная, — заявил врио губернатора.
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Юрий Слюсарь добавил, что в регионе приняты меры, направленные на усиление безопасности, действует региональный оперативный штаб и «средний уровень реагирования».

Ранее депутат от Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что творит ВСУ в соседних с Ростовской областью регионах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Безопасность#Юрий Слюсарь
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