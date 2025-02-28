Stupid president: лидер США Дональд Трамп жестко отчитал Зеленского

Posted 28 февраля, 19:10
Published 28 февраля, 19:10
Modified 28 февраля, 19:12
Updated 28 февраля, 19:12
Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились 28 февраля. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка, которая началась после требования Зеленского включить Украину в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией. Он обвинил Москву в срыве прошлых договоренностей и спросил, о «какой дипломатии можно говорить».
— We gave you, through stupid president, we gave you 350 billion dollars [прим. ред.: Мы дали вам, через глупого президента, мы дали вам 350 миллиардов долларов], — воскликнул американский лидер, перебивая Зеленского.
В рамках того же разговора Дональд Трамп подчеркнул, что Украина находится в очень плохой позиции по отношению к России.
После перепалки Трамп попросил Зеленского уехать. Совместная пресс-конференция была отменена. Также американские СМИ сообщают о срыве сделки по редкоземельным металлам.
Ранее эксперт поделился мнением о перспективах урегулирования украинского конфликта.