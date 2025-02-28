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Posted 28 февраля, 19:10

Published 28 февраля, 19:10

Modified 28 февраля, 19:12

Updated 28 февраля, 19:12

Stupid president: лидер США Дональд Трамп оскорбил главу Украины Зеленского

Stupid president: лидер США Дональд Трамп жестко отчитал Зеленского

28 февраля 2025, 19:10
Фото: Brian Snyder / Reuters. Stupid president: лидер США Дональд Трамп оскорбил главу Украины Зеленского
Глава США Дональд Трамп в сердцах назвал Владимира Зеленского глупым президентом. Видео со встречи в Белом доме лидеров двух стран моментально разлетелись в соцсетях.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились 28 февраля. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка, которая началась после требования Зеленского включить Украину в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией. Он обвинил Москву в срыве прошлых договоренностей и спросил, о «какой дипломатии можно говорить».

Видео: Brian Snyder / Reuters. Stupid president: лидер США Дональд Трамп оскорбил главу Украины Зеленского
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— We gave you, through stupid president, we gave you 350 billion dollars [прим. ред.: Мы дали вам, через глупого президента, мы дали вам 350 миллиардов долларов], — воскликнул американский лидер, перебивая Зеленского.

В рамках того же разговора Дональд Трамп подчеркнул, что Украина находится в очень плохой позиции по отношению к России.

После перепалки Трамп попросил Зеленского уехать. Совместная пресс-конференция была отменена. Также американские СМИ сообщают о срыве сделки по редкоземельным металлам.

Ранее эксперт поделился мнением о перспективах урегулирования украинского конфликта.

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#Евгения Волкова#Политика#Россия#Видео#Ростов-на-Дону#США#Украина#Владимир Зеленский#Социальные сети#Дональд Трамп
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