Stupid president: лидер США Дональд Трамп жестко отчитал Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились 28 февраля. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка, которая началась после требования Зеленского включить Украину в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией. Он обвинил Москву в срыве прошлых договоренностей и спросил, о «какой дипломатии можно говорить».