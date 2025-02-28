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Posted 28 февраля, 06:15

Published 28 февраля, 06:15

Modified 28 февраля, 06:17

Updated 28 февраля, 06:17

Удивительной красоты световые столбы заметили на границе Ставрополья с Ростовской обл

Удивительной красоты световые столбы заметили на границе с Ростовской областью

28 февраля 2025, 06:15
Фото: группа ВК Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск. Удивительной красоты световые столбы заметили на границе Ставрополья с Ростовской обл
На границе Ставропольского края и Ростовской области появились световые столбы. О необычном оптическом явлении местные жители 27 февраля сообщили в соцсетях и поделились яркими фотографиями.

Зрелищные кадры опубликованы в группе ВК «Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск». На них видно, как десятки ярких линий пронзают воздух, зависая над землей и не касаясь ее.

Как сообщала RostovGazeta, такие световые столбы образуются при сильном морозе. Шестиугольные кристаллики льда, находящиеся в воздухе, переотражают свет фонарей и других источников. По сути, световые столбы — частная разновидность эффекта Гало, который можно наблюдать вокруг Солнца, Луны и даже Венеры (визуально).

Редкое оптическое явление увидели на границе Ростовской области и Ставропольского края
Редкое оптическое явление увидели на границе Ростовской области и Ставропольского края
Редкое оптическое явление увидели на границе Ростовской области и Ставропольского края
Редкое оптическое явление увидели на границе Ростовской области и Ставропольского края. Фото: группа ВК Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск
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Эффект Гало за день до световых столбов запечатлели в Белокалитвинском районе Ростовской области. На фото заметен прерывающееся яркое кольцо вокруг Солнца.

— Невероятно красиво! — пишут в комментариях пользователи telegram. — Как будто голограмма из будущего.
— Раньше, когда была нормальная зима каждый год, такое явление редкостью не считалось, — отмечают другие.
— Волшебно! Я еще такого не видела, — делятся третьи.
Эффект Гало наблюдали в Ростовской области
Эффект Гало наблюдали в Ростовской области. Фото: rostovgazeta.ru
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