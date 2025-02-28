Удивительной красоты световые столбы заметили на границе с Ростовской областью

Как сообщала RostovGazeta, такие световые столбы образуются при сильном морозе. Шестиугольные кристаллики льда, находящиеся в воздухе, переотражают свет фонарей и других источников. По сути, световые столбы — частная разновидность эффекта Гало, который можно наблюдать вокруг Солнца, Луны и даже Венеры (визуально).