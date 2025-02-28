Удивительной красоты световые столбы заметили на границе с Ростовской областью

Posted 28 февраля, 06:15
Published 28 февраля, 06:15
Modified 28 февраля, 06:17
Updated 28 февраля, 06:17
Зрелищные кадры опубликованы в группе ВК «Мой Ставропольский край КМВ Пятигорск Кисловодск». На них видно, как десятки ярких линий пронзают воздух, зависая над землей и не касаясь ее.
Как сообщала RostovGazeta, такие световые столбы образуются при сильном морозе. Шестиугольные кристаллики льда, находящиеся в воздухе, переотражают свет фонарей и других источников. По сути, световые столбы — частная разновидность эффекта Гало, который можно наблюдать вокруг Солнца, Луны и даже Венеры (визуально).
Эффект Гало за день до световых столбов запечатлели в Белокалитвинском районе Ростовской области. На фото заметен прерывающееся яркое кольцо вокруг Солнца.
— Невероятно красиво! — пишут в комментариях пользователи telegram. — Как будто голограмма из будущего.
— Раньше, когда была нормальная зима каждый год, такое явление редкостью не считалось, — отмечают другие.
— Волшебно! Я еще такого не видела, — делятся третьи.