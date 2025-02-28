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Posted 28 февраля, 15:37

Published 28 февраля, 15:37

Modified 28 февраля, 15:39

Updated 28 февраля, 15:39

Угрозу авиационной атаки объявили в Ростовской области

Угрозу авиационной атаки объявили в Ростовской области

28 февраля 2025, 15:37
Фото: Изображение Midjourney. Угрозу авиационной атаки объявили в Ростовской области
На территории Ростовской области была объявлена авиационная опасность. Соответствующее предупреждение появилось в приложении МЧС России.

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе авиационной атаки на территории некоторых городов и регионов. Так, опасность была объявлена в 17.33 мск в Каменске-Шахтинском, Азове и Миллеровском районе.

В связи с этим дончанам рекомендуется быть начеку и готовыми в любой момент укрыться от атаки БПЛА. Напомним, что лучше всего для этого подходят подвалы, подземные парковки, бомбоубежища, комнаты без окон. Также не следует поддаваться панике.

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До этого RostovGazeta писала о том, что Ростовскую область более 200 раз атаковали беспилотники с начала 2025 года. Это в разы больше по сравнению со всем периодом 2024 года.

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