Угрозу авиационной атаки объявили в Ростовской области

Posted 28 февраля, 15:37
Published 28 февраля, 15:37
Modified 28 февраля, 15:39
Updated 28 февраля, 15:39
Жителей Ростовской области предупредили об угрозе авиационной атаки на территории некоторых городов и регионов. Так, опасность была объявлена в 17.33 мск в Каменске-Шахтинском, Азове и Миллеровском районе.
В связи с этим дончанам рекомендуется быть начеку и готовыми в любой момент укрыться от атаки БПЛА. Напомним, что лучше всего для этого подходят подвалы, подземные парковки, бомбоубежища, комнаты без окон. Также не следует поддаваться панике.
До этого RostovGazeta писала о том, что Ростовскую область более 200 раз атаковали беспилотники с начала 2025 года. Это в разы больше по сравнению со всем периодом 2024 года.