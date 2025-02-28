В Ростове на линию выведут ярко-красные вагоны трамваев

Posted 28 февраля, 12:43
Published 28 февраля, 12:43
Modified 28 февраля, 12:45
Updated 28 февраля, 12:45
Три десятка вагонов City-Star были закуплены еще в 2016–2017 годы. Семь из них отремонтировали и изменили внешний вид — перекрасили в красный цвет по результатам голосования ростовчан.
Однако, согласно концессии, ростовчане смогут увидеть обновленные вагоны только после обновления трамвайных путей.
Теперь предстоит реконструировать и построить 119 километров путей, установить два депо и тяговые подстанции. Новая трамвайная сеть соединит несколько микрорайонов с центральной частью города.
Когда обновят остальные 23 вагона — пока неясно.
«В связи с отсутствием ясности со стороны публичной стороны относительно дальнейшей реализации проекта, оставшиеся 23 вагона продолжают работать на существующих маршрутах», — пишет источник.
Ранее RostovGazeta писала, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь назвал проект по модернизации трамвайной сети в Ростове нереализуемым.