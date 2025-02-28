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Posted 28 февраля, 12:43

Published 28 февраля, 12:43

Modified 28 февраля, 12:45

Updated 28 февраля, 12:45

3D изображение трамвая для Ростова

В Ростове на линию выведут ярко-красные вагоны трамваев

28 февраля 2025, 12:43
Фото: t.me/rostovtram. 3D изображение трамвая для Ростова
В Ростове по концессионному соглашению введут семь трамвайных вагонов City-Star ярко-красного цвета. Об этом пишет портал Ростовский городской транспорт, ссылаясь на пресс-службу проекта «Ростовский трамвай».

Три десятка вагонов City-Star были закуплены еще в 2016–2017 годы. Семь из них отремонтировали и изменили внешний вид — перекрасили в красный цвет по результатам голосования ростовчан.

Однако, согласно концессии, ростовчане смогут увидеть обновленные вагоны только после обновления трамвайных путей.

Теперь предстоит реконструировать и построить 119 километров путей, установить два депо и тяговые подстанции. Новая трамвайная сеть соединит несколько микрорайонов с центральной частью города.

Когда обновят остальные 23 вагона — пока неясно.

«В связи с отсутствием ясности со стороны публичной стороны относительно дальнейшей реализации проекта, оставшиеся 23 вагона продолжают работать на существующих маршрутах», — пишет источник.
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В Ростове по концессионному соглашению введут семь трамвайных вагонов City-Star ярко-красного цвета
В Ростове по концессионному соглашению введут семь трамвайных вагонов City-Star ярко-красного цвета. Фото: rostovgortrans.ru

Ранее RostovGazeta писала, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь назвал проект по модернизации трамвайной сети в Ростове нереализуемым.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Транспорт#Ремонт#Реконструкция#Трамваи#Вагоны
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