В Ростовской области родители назвали новорожденную дочь в честь овоща

Posted 28 февраля, 09:25
Published 28 февраля, 09:25
Modified 28 февраля, 09:28
Updated 28 февраля, 09:28
По информации на 28 февраля, в Ростовской области появилась девочка по имени Юми. Оно имеет японское происхождение и может означать «лук» или «красота». В зависимости от иероглифов, оно несет разные значения, что делает его многогранным. Юми отличаются творческими способностями, стремлением к самовыражению и желанием добиваться своих целей.
Также в донском регионе были зарегистрированы малышки с такими звучными и уникальными именами, как Аля, Сальма, Юна и Роза. А среди мальчиков теперь можно встретить Наби и Самуэля.
А другие имена со временем не теряют своей популярности. Так, девочек по-прежнему называют Софиями — 106 (детей с начала года), Мариями — 92, Аннами — 86, Евами — 83 и Варварами — 75, а мальчиков — Михаилами — 120 (малышей за два месяца 2025 года), Артемами — 107, Александрами — 101, Иванами — 85 и Марками — 81.
Ранее RostovGazeta писала о том, что плата за детский сад выросла почти на 10% в Ростовской области.