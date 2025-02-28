В Ростовской области родители назвали новорожденную дочь в честь овоща

По информации на 28 февраля, в Ростовской области появилась девочка по имени Юми. Оно имеет японское происхождение и может означать «лук» или «красота». В зависимости от иероглифов, оно несет разные значения, что делает его многогранным. Юми отличаются творческими способностями, стремлением к самовыражению и желанием добиваться своих целей.