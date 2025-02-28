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Posted 28 февраля, 09:25

Published 28 февраля, 09:25

Modified 28 февраля, 09:28

Updated 28 февраля, 09:28

В Ростовской области родители дали девочке редкое имя в честь луковицы

В Ростовской области родители назвали новорожденную дочь в честь овоща

28 февраля 2025, 09:25
Фото: Шедеврум. В Ростовской области родители дали девочке редкое имя в честь луковицы

В Ростовской области родители назвали дочку японским именем Юми

Жители Ростовской области продолжают проявлять изобретательность при выборе имен для своих детей. Реестр ЗАГС опубликовал новый список самых редких и наиболее необычных детских имен в регионе.

По информации на 28 февраля, в Ростовской области появилась девочка по имени Юми. Оно имеет японское происхождение и может означать «лук» или «красота». В зависимости от иероглифов, оно несет разные значения, что делает его многогранным. Юми отличаются творческими способностями, стремлением к самовыражению и желанием добиваться своих целей.

Также в донском регионе были зарегистрированы малышки с такими звучными и уникальными именами, как Аля, Сальма, Юна и Роза. А среди мальчиков теперь можно встретить Наби и Самуэля.

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А другие имена со временем не теряют своей популярности. Так, девочек по-прежнему называют Софиями — 106 (детей с начала года), Мариями — 92, Аннами — 86, Евами — 83 и Варварами — 75, а мальчиков — Михаилами — 120 (малышей за два месяца 2025 года), Артемами — 107, Александрами — 101, Иванами — 85 и Марками — 81.

Ранее RostovGazeta писала о том, что плата за детский сад выросла почти на 10% в Ростовской области.

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