Вандалы разбили новые «умные» остановки в Ростове-на-Дону

Posted 28 февраля, 18:23
Published 28 февраля, 18:23
Modified 1 марта, 01:19
Updated 1 марта, 01:19
В телеграм-канале Скрябин обратился к горожанам с просьбой бережно относится к современным «умным» остановкам с электронным табло, камерами и тревожными кнопками. Дело в том, что за последнее время вандалы разбили остекление у остановочных пунктов на Буденновском проспекте и на набережной у памятника «Индустриальное сердце Ростова».
Он рассказал, что в городе уже установлено 28 из 70 запланированных павильонов. А в ближайшие пять лет в Ростове будут возведены все 450 остановок.
Ростовчане поддерживают призыв и. о. главы городской управы, но считают, что хулиганы не перестанут вредить: «К сожалению, это будет происходить и дальше. Если только это не будет сразу же пресекаться правоохранительными органами».
«В Ростове это непобедимо! Как жаль, что у таких людей врождённая травма — отсутствие мозга», — пишет пользователь.
Ранее RostovGazeta рассказала, что на установку «умных» остановок в Ростове-на-Дону было выделено 515 миллионов рублей.