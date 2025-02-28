Вандалы разбили новые «умные» остановки в Ростове-на-Дону

В телеграм-канале Скрябин обратился к горожанам с просьбой бережно относится к современным «умным» остановкам с электронным табло, камерами и тревожными кнопками. Дело в том, что за последнее время вандалы разбили остекление у остановочных пунктов на Буденновском проспекте и на набережной у памятника «Индустриальное сердце Ростова».