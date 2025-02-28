rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 18:23

Published 28 февраля, 18:23

Modified 1 марта, 01:19

Updated 1 марта, 01:19

Вандалы массово бьют новые «умные» остановки в Ростове-на-Дону

Вандалы разбили новые «умные» остановки в Ростове-на-Дону

28 февраля 2025, 18:23
Фото: 1MI. Вандалы массово бьют новые «умные» остановки в Ростове-на-Дону
И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что вандалы принялись уничтожать новые «умные» остановки, которые продолжают появляться в городе.

В телеграм-канале Скрябин обратился к горожанам с просьбой бережно относится к современным «умным» остановкам с электронным табло, камерами и тревожными кнопками. Дело в том, что за последнее время вандалы разбили остекление у остановочных пунктов на Буденновском проспекте и на набережной у памятника «Индустриальное сердце Ростова».

Он рассказал, что в городе уже установлено 28 из 70 запланированных павильонов. А в ближайшие пять лет в Ростове будут возведены все 450 остановок.

Ростовчане поддерживают призыв и. о. главы городской управы, но считают, что хулиганы не перестанут вредить: «К сожалению, это будет происходить и дальше. Если только это не будет сразу же пресекаться правоохранительными органами».

«В Ростове это непобедимо! Как жаль, что у таких людей врождённая травма — отсутствие мозга», — пишет пользователь.

Ранее RostovGazeta рассказала, что на установку «умных» остановок в Ростове-на-Дону было выделено 515 миллионов рублей.

Как вы думаете, удастся ли сохранить "умные" остановки в Ростове?
Проголосовало: 14 чел.
Читайте также:
«Холодно стоять на остановке по 40 минут»: ростовчане недовольны работой автобусовСкрябин назвал причину множества аварий на теплотрассах Ростова-на-ДонуВандалы разбили «Индустриальное сердце» на Береговой в Ростове
#Валерия Кострова#Общество#Опросы#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Выбитые стекла#Остановка#Вандалы#Умные остановки#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика