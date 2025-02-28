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Posted 28 февраля, 12:40

Published 28 февраля, 12:40

Modified 28 февраля, 12:42

Updated 28 февраля, 12:42

Ростов-на-Дону, Катаева, 161

Вековое здание снесут в Ростове-на-Дону на Катаева

28 февраля 2025, 12:40
Фото: Яндекс. Карты. Ростов-на-Дону, Катаева, 161
И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление о сносе старинного здания по улице Катаева и изъятии земельного участка. Документ опубликован на сайте городской управы.

Согласно постановлению, двухэтажный дом, расположенный по адресу улица Катаева, 161, литер А, Б, В, признан аварийным и будет снесен.

Известно, что кирпичное здание было построено в 1917 году. Оно занимает земельный участок площадью 420 квадратных метров. В доме насчитывается шесть квартир.

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Добавим, что собственники недвижимого имущества получат возмещение средств. При недостижении соглашений об изъятии объектов в суд будет направлен соответствующий иск.

Ранее RostovGazeta писала о том, что волна банкротств строительных компаний накрыла Ростов-на-Дону.

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