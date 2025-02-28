Вековое здание снесут в Ростове-на-Дону на Катаева

Posted 28 февраля, 12:40
Published 28 февраля, 12:40
Modified 28 февраля, 12:42
Updated 28 февраля, 12:42
Согласно постановлению, двухэтажный дом, расположенный по адресу улица Катаева, 161, литер А, Б, В, признан аварийным и будет снесен.
Известно, что кирпичное здание было построено в 1917 году. Оно занимает земельный участок площадью 420 квадратных метров. В доме насчитывается шесть квартир.
Добавим, что собственники недвижимого имущества получат возмещение средств. При недостижении соглашений об изъятии объектов в суд будет направлен соответствующий иск.
Ранее RostovGazeta писала о том, что волна банкротств строительных компаний накрыла Ростов-на-Дону.