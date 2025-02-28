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Posted 28 февраля, 07:32

Published 28 февраля, 07:32

Modified 28 февраля, 07:34

Updated 28 февраля, 07:34

Автомобили на заснеженной дороге

Водителей предупредили о снегопаде в Ростовской области на М-4 «Дон»

28 февраля 2025, 07:32
Фото: 1MI. Автомобили на заснеженной дороге
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ближайшие сутки ожидается снегопад. Об этом автовладельцев предупредили в компании «Автодор».

Согласно источнику, на М-4 «Дон» утром ожидается небольшой снег. Он будет идти на участках трассы в Ростовской и Воронежской области, а также в Краснодарском крае.

Снег пройдет утром, а в дневные и вечерние часы на автодороге осадков не ожидается.

В «Автодоре» предупредили, что в условиях минусовой температуры и осадков автовладельцам необходимо избегать резких маневров, а также соблюдать безопасную дистанцию между машинами и не превышать допустимой скорости.

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Ранее RostovGazeta сообщила, какая погода ждёт жителей Ростовской области в начале марта.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Прогноз#Снегопад#Автодор
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