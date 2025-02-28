Водителей предупредили о снегопаде в Ростовской области на М-4 «Дон»

Posted 28 февраля, 07:32
Published 28 февраля, 07:32
Modified 28 февраля, 07:34
Updated 28 февраля, 07:34
Согласно источнику, на М-4 «Дон» утром ожидается небольшой снег. Он будет идти на участках трассы в Ростовской и Воронежской области, а также в Краснодарском крае.
Снег пройдет утром, а в дневные и вечерние часы на автодороге осадков не ожидается.
В «Автодоре» предупредили, что в условиях минусовой температуры и осадков автовладельцам необходимо избегать резких маневров, а также соблюдать безопасную дистанцию между машинами и не превышать допустимой скорости.