Водителям автобусов в Ростове предлагают зарплату в 150 тысяч. Но они не идут

Шкабарня сообщил телеканалу «Дон24», что в Ростове-на-Дону недостает около 47% водителей общественного транспорта, а — это порядка 980 человек. Проблема на рынке труда сохраняется, несмотря на то, что водителям предлагают зарплату выше среднего уровня по региону.