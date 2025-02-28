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Posted 28 февраля, 14:45

Published 28 февраля, 14:45

Modified 28 февраля, 14:47

Updated 28 февраля, 14:47

Около тысячи водителей общественного транспорта не хватает в Ростове-на-Дону

Водителям автобусов в Ростове предлагают зарплату в 150 тысяч. Но они не идут

28 февраля 2025, 14:45
Фото: rostovgazeta.ru. Около тысячи водителей общественного транспорта не хватает в Ростове-на-Дону

Около тысячи водителей общественного транспорта не хватает в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону испытывает острый дефицит водителей, готовых управлять автобусами и другим общественным транспортом. В городе не хватает порядка 980 работников. Об этом рассказал директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня.

Шкабарня сообщил телеканалу «Дон24», что в Ростове-на-Дону недостает около 47% водителей общественного транспорта, а — это порядка 980 человек. Проблема на рынке труда сохраняется, несмотря на то, что водителям предлагают зарплату выше среднего уровня по региону.

«Те водители, которые работают по графику 5/2, получают на сегодняшний момент около 150 тысяч рублей на руки», — подметил директор.

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Так, водителям автобусов большого класса предлагают от пяти до семи тысяч рублей ежедневно, а шоферы транспортных средств среднего и малого класса могут рассчитывать на три — четыре тысячи рублей за смену.

Добавим, что от сюда возникают и другие проблемы, например, долгое ожидание автобуса в час пик.

До этого RostovGazeta писала о том, что водителям стали приходить штрафы с камер за непристегнутые ремни под Ростовом.

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