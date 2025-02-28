Водителям автобусов в Ростове предлагают зарплату в 150 тысяч. Но они не идут

Posted 28 февраля, 14:45
Published 28 февраля, 14:45
Modified 28 февраля, 14:47
Updated 28 февраля, 14:47
Шкабарня сообщил телеканалу «Дон24», что в Ростове-на-Дону недостает около 47% водителей общественного транспорта, а — это порядка 980 человек. Проблема на рынке труда сохраняется, несмотря на то, что водителям предлагают зарплату выше среднего уровня по региону.
«Те водители, которые работают по графику 5/2, получают на сегодняшний момент около 150 тысяч рублей на руки», — подметил директор.
Так, водителям автобусов большого класса предлагают от пяти до семи тысяч рублей ежедневно, а шоферы транспортных средств среднего и малого класса могут рассчитывать на три — четыре тысячи рублей за смену.
Добавим, что от сюда возникают и другие проблемы, например, долгое ожидание автобуса в час пик.
До этого RostovGazeta писала о том, что водителям стали приходить штрафы с камер за непристегнутые ремни под Ростовом.