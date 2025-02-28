Военкор Сладков прокомментировал слова Трампа о Зеленском фразой «совершенный делец»

На днях прошла встреча главы Белого дома с британским премьером Киром Страмером. В ходе общения президент Соединенных Штатов заявил, что уважает Зеленского и добавил, что украинская сторона «храбро сражается» на поле боя. Трамп, в преддверии подписания с Киевом соглашения о редкоземельных металлах, также открестился от прежних высказываний, в которых называл Зеленского диктатором.