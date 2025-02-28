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Posted 28 февраля, 09:32

Published 28 февраля, 09:32

Modified 28 февраля, 09:34

Updated 28 февраля, 09:34

Военкор Сладков прокомментировал слова Трампа о Зеленском фразой «совершенный делец»

Военкор Сладков прокомментировал слова Трампа о Зеленском фразой «совершенный делец»

28 февраля 2025, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.
Военкор подчеркнул, что Россия в рамках СВО борется за свое место в новом мировом порядке.

Военный корреспондент Александр Сладков с личном Telegram-канале прокомментировал высказывание нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором он выразил уважение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Журналист поделился собственным мнением о новых заявлениях из Белого дома. Об этом пишет «Главный региональный».

На днях прошла встреча главы Белого дома с британским премьером Киром Страмером. В ходе общения президент Соединенных Штатов заявил, что уважает Зеленского и добавил, что украинская сторона «храбро сражается» на поле боя. Трамп, в преддверии подписания с Киевом соглашения о редкоземельных металлах, также открестился от прежних высказываний, в которых называл Зеленского диктатором.

Военкор назвал американского лидера «совершенным дельцом». Также Сладков напомнил, что спецоперация продолжается не для присоединения к России новых территорий. Наша страна, по его мнению, сражается с глобальным Западом за свое место в новом мировом порядке.

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