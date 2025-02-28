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Posted 28 февраля, 17:37

Published 28 февраля, 17:37

Modified 28 февраля, 17:39

Updated 28 февраля, 17:39

«Заняла всю левую часть живота»: огромная опухоль уничтожила почку жительницы Ростова

Врачи удалили пациентке в Ростове 4-килограммовую опухоль, уничтожившую ее почку

28 февраля 2025, 17:37
Фото: 1MI. «Заняла всю левую часть живота»: огромная опухоль уничтожила почку жительницы Ростова
В больницу попала жительница Ростова-на-Дону с новообразованием размером до 30 сантиметров и массой около четырех килограммов. Оно заняло практически всю левую часть живота, а также убило почку, сообщает Минздрав Ростовской области.

Женщина рассказала врачам, что ее беспокоит сильная боль в животе. Накануне приема после пробуждения у нее резко подскочило давление, началась тошнота и и боль в области левого подреберья. Также 52-летняя ростовчанка заметила рост уплотнений, которые она нащупала давно, но в то утро они стали гораздо больше.

Врачи собрали анамнез и отправили пациентку на КТ. Обследование выявило опухоль рядом с левой почкой, занимающую практически всю левую часть живота и сдавившую органы и сосуды.

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Урологи провели сложную операцию по удалению новообразования. Оно оказалось таким большим, что практически ничего не оставило от самой почки. Однако хирургическое вмешательство закончилось успешно. Уже через два дня женщина могла ходить.

До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону удалось спасли прокатившегося на крыше вагона зацепера, обгоревшего на 65%.

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