Врачи удалили пациентке в Ростове 4-килограммовую опухоль, уничтожившую ее почку

Posted 28 февраля, 17:37
Published 28 февраля, 17:37
Modified 28 февраля, 17:39
Updated 28 февраля, 17:39
Женщина рассказала врачам, что ее беспокоит сильная боль в животе. Накануне приема после пробуждения у нее резко подскочило давление, началась тошнота и и боль в области левого подреберья. Также 52-летняя ростовчанка заметила рост уплотнений, которые она нащупала давно, но в то утро они стали гораздо больше.
Врачи собрали анамнез и отправили пациентку на КТ. Обследование выявило опухоль рядом с левой почкой, занимающую практически всю левую часть живота и сдавившую органы и сосуды.
Урологи провели сложную операцию по удалению новообразования. Оно оказалось таким большим, что практически ничего не оставило от самой почки. Однако хирургическое вмешательство закончилось успешно. Уже через два дня женщина могла ходить.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону удалось спасли прокатившегося на крыше вагона зацепера, обгоревшего на 65%.