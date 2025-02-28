Врачи удалили пациентке в Ростове 4-килограммовую опухоль, уничтожившую ее почку

Женщина рассказала врачам, что ее беспокоит сильная боль в животе. Накануне приема после пробуждения у нее резко подскочило давление, началась тошнота и и боль в области левого подреберья. Также 52-летняя ростовчанка заметила рост уплотнений, которые она нащупала давно, но в то утро они стали гораздо больше.