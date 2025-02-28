«Вы что тут устроили!»: давка произошла в миграционном центре под Ростовом

Posted 28 февраля, 07:42
Published 28 февраля, 07:42
Modified 28 февраля, 07:44
Updated 28 февраля, 07:44
По данным источника, столпотворения регулярно происходят в миграционном центре на улице Южной в хуторе Ленинакан. Из-за того, что на большое количество человек приходится только три оператора, в очередях якобы регулярно происходят конфликты и давка.
«Совершенно не организована работа, людям приходится приезжать в 3 ночи чтобы каким-то чудом оформить документы!.. В день осуществляется прием около 220 человек, остальные люди (а их около тысячи) вынуждены переносить прием на другие дни, в которых повторяется то же самое!», — цитирует телеграм-канал подписчика.
На первом видео можно заметить, что гигантская очередь образовалась на улице. Люди пытаются протолкнуться внутрь центра, а другие посетители не могут выйти из него. На фоне слышны крики и возмущения.
На других кадрах видно, что охранник с помощью громкоговорителя пытается упорядочить очередь и кричит на посетителей, которые проталкиваются вперед.
«Отодвинься назад! Вы что тут устроили?», — говорит охранник.
Ранее RostovGazeta писала об огромных очередях в ростовских аптеках. Из-за наплыва людей покупателям приходилось часами мерзнуть на улице.