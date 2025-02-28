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Posted 28 февраля, 07:42

Published 28 февраля, 07:42

Modified 28 февраля, 07:44

Updated 28 февраля, 07:44

Толпа людей

«Вы что тут устроили!»: давка произошла в миграционном центре под Ростовом

28 февраля 2025, 07:42
Фото: Pxhere. Толпа людей

Сотни посетителей устроили давку в миграционном центре в Ростовской области

В Ростовской области в миграционном центре образовалась огромная очередь из людей, которые не могут оформить документы. Кадры опубликовал телеграм-канал «Привет Ростов».

По данным источника, столпотворения регулярно происходят в миграционном центре на улице Южной в хуторе Ленинакан. Из-за того, что на большое количество человек приходится только три оператора, в очередях якобы регулярно происходят конфликты и давка.

«Совершенно не организована работа, людям приходится приезжать в 3 ночи чтобы каким-то чудом оформить документы!.. В день осуществляется прием около 220 человек, остальные люди (а их около тысячи) вынуждены переносить прием на другие дни, в которых повторяется то же самое!», — цитирует телеграм-канал подписчика.
Видео: t.me/privet_rostov_ru. По данным источника, столпотворения регулярно происходят в миграционном центре на улице Южной в хуторе Ленинакан

На первом видео можно заметить, что гигантская очередь образовалась на улице. Люди пытаются протолкнуться внутрь центра, а другие посетители не могут выйти из него. На фоне слышны крики и возмущения.

На других кадрах видно, что охранник с помощью громкоговорителя пытается упорядочить очередь и кричит на посетителей, которые проталкиваются вперед.

«Отодвинься назад! Вы что тут устроили?», — говорит охранник.
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Ранее RostovGazeta писала об огромных очередях в ростовских аптеках. Из-за наплыва людей покупателям приходилось часами мерзнуть на улице.

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#Милана Белкина#Видео#Ростовская область#Мигранты#Очередь#Документы#Миграционный центр#Происшествия#Давка
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