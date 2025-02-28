Заброшенные участки изымут в Ростовской области. Юрист объяснил, как этого избежать

Posted 28 февраля, 12:00
Published 28 февраля, 12:00
Modified 28 февраля, 12:02
Updated 28 февраля, 12:02
По словам собеседника, новый закон вовсе не означает, что теперь можно в упрощенном порядке изымать у ростовчан участки земли, как об этом пишут ряд СМИ. Изъять землю допустимо только по решению суда.
«Для освоения участка устанавливается срок — три года. Под освоением понимается приведение территории в состояние, пригодное для использования по целевому назначению», — отмечает Антон Габович.
Юрист уточняет, что, прежде всего, это нововведение касается «проблемных» участков, которые заросли сорной растительностью, погрязли в мусоре.
Выявление таких участков и контроль над ними будет осуществляться Росреестром совместно с представителями администраций. У них появятся новые полномочия — вынести, для начала, представление собственнику земли.
«То есть изначально наказание за заброшенность участка применено не будет, и речь об его изъятии на этом этапе не идет. Представление предложит собственнику устранить замечания. Условно говоря — покосить заросли амброзии, вспахать землю. То есть привести территорию в надлежащий вид. По участку должно быть видно, что он используется по своему целевому назначению», — объясняет эксперт.
И только после этого, если собственник не выполнит требование должностных лиц, инициируется подача искового заявления в суд. На судебном заседании будет решаться вопрос об изъятии земли.
«Частная собственность у нас охраняется законом, и никто не может быть ее лишен. В том числе и земли, которая находится в собственности. В Конституции оговорено, что изъять землю можно не иначе, как по решению суда», — подчеркивает Антон Габович.
В качестве примера юрист приводит понятие «конфискация» в уголовном праве. По определенным видам преступлений человеку судом устанавливается дополнительное наказание — конфискация имущества. Как правило, оно приобреталось незаконным путем. Этот может быть машина, квартира или иные ценности.
«Они вроде бы то же как частная собственность, но по решению суда обращаются в доход государства. То же самое будет и с неиспользуемыми по целевому назначению земельными участками. Но в данном случае есть принципиально важный момент. Собственникам земли будет даваться период на устранение нарушений. Это зафиксировано везде», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростовской области массово распродают земельные участки.