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Posted 28 февраля, 12:00

Published 28 февраля, 12:00

Modified 28 февраля, 12:02

Updated 28 февраля, 12:02

Дом на заброшенном участке

Заброшенные участки изымут в Ростовской области. Юрист объяснил, как этого избежать

28 февраля 2025, 12:00
Фото: Unsplash. Дом на заброшенном участке

Власти начнут изымать заброшенные участки в Ростовской области с 1 марта

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Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что с 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в земельном законодательстве. Теперь у ростовчан, которые имеют земельные участки, появляется обязанность их осваивать.

По словам собеседника, новый закон вовсе не означает, что теперь можно в упрощенном порядке изымать у ростовчан участки земли, как об этом пишут ряд СМИ. Изъять землю допустимо только по решению суда.

«Для освоения участка устанавливается срок — три года. Под освоением понимается приведение территории в состояние, пригодное для использования по целевому назначению», — отмечает Антон Габович.

Юрист уточняет, что, прежде всего, это нововведение касается «проблемных» участков, которые заросли сорной растительностью, погрязли в мусоре.

Выявление таких участков и контроль над ними будет осуществляться Росреестром совместно с представителями администраций. У них появятся новые полномочия — вынести, для начала, представление собственнику земли.

«То есть изначально наказание за заброшенность участка применено не будет, и речь об его изъятии на этом этапе не идет. Представление предложит собственнику устранить замечания. Условно говоря — покосить заросли амброзии, вспахать землю. То есть привести территорию в надлежащий вид. По участку должно быть видно, что он используется по своему целевому назначению», — объясняет эксперт.
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Заброшенный участок
Заброшенный участок. Фото: Unsplash

И только после этого, если собственник не выполнит требование должностных лиц, инициируется подача искового заявления в суд. На судебном заседании будет решаться вопрос об изъятии земли.

«Частная собственность у нас охраняется законом, и никто не может быть ее лишен. В том числе и земли, которая находится в собственности. В Конституции оговорено, что изъять землю можно не иначе, как по решению суда», — подчеркивает Антон Габович.

В качестве примера юрист приводит понятие «конфискация» в уголовном праве. По определенным видам преступлений человеку судом устанавливается дополнительное наказание — конфискация имущества. Как правило, оно приобреталось незаконным путем. Этот может быть машина, квартира или иные ценности.

«Они вроде бы то же как частная собственность, но по решению суда обращаются в доход государства. То же самое будет и с неиспользуемыми по целевому назначению земельными участками. Но в данном случае есть принципиально важный момент. Собственникам земли будет даваться период на устранение нарушений. Это зафиксировано везде», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростовской области массово распродают земельные участки.

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