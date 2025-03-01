Боевой беспилотник перехватили ВС РФ над Ростовской областью

Posted 1 марта, 05:38
Published 1 марта, 05:38
Modified 1 марта, 05:40
Updated 1 марта, 05:40
По словам главы региона, воздушную атаку отразили в Новошахтинске. Предварительно, обошлось без пострадавших. Разрушений на земле не зафиксировали — вероятно, обломки дрона разлетелись вдали от жилой застройки.
Накануне вечером, 28 февраля, в Ростовской области объявили авиационную опасность. Однако официальных сообщений о каких-либо вражеских летательных объектах не поступало. А поздним вечером МЧС предупредило об опасности БПЛА. Ее действие прекратилось после полуночи. Очевидно, в промежуток с 23.00 до 01.30 мск.