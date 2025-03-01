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Posted 1 марта, 05:38

Published 1 марта, 05:38

Modified 1 марта, 05:40

Updated 1 марта, 05:40

Боевой беспилотник перехватили ВС РФ над Ростовской областью

Боевой беспилотник перехватили ВС РФ над Ростовской областью

1 марта 2025, 05:38
Фото: Минобороны России. Боевой беспилотник перехватили ВС РФ над Ростовской областью
Над Ростовской областью сбили беспилотник в ночь на 1 марта. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале.

По словам главы региона, воздушную атаку отразили в Новошахтинске. Предварительно, обошлось без пострадавших. Разрушений на земле не зафиксировали — вероятно, обломки дрона разлетелись вдали от жилой застройки.

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Накануне вечером, 28 февраля, в Ростовской области объявили авиационную опасность. Однако официальных сообщений о каких-либо вражеских летательных объектах не поступало. А поздним вечером МЧС предупредило об опасности БПЛА. Ее действие прекратилось после полуночи. Очевидно, в промежуток с 23.00 до 01.30 мск.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#МЧС#БПЛА#Юрий Слюсарь#Авиационная опасность
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