«Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова

ДТП произошло в субботу утром, 1 марта, на пересечении Буденновского проспекта и Красноармейской улицы в Ростове-на-Дону. По сведениям очевидцев, молодые парни на иномарке по неизвестным причинам якобы пытались скрыться от сотрудников полиции. Мужчины слишком сильно разогнались и на полной скорости врезались в автобус.