«Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова

Posted 1 марта, 08:32
Published 1 марта, 08:32
Modified 1 марта, 09:12
Updated 1 марта, 09:12
ДТП произошло в субботу утром, 1 марта, на пересечении Буденновского проспекта и Красноармейской улицы в Ростове-на-Дону. По сведениям очевидцев, молодые парни на иномарке по неизвестным причинам якобы пытались скрыться от сотрудников полиции. Мужчины слишком сильно разогнались и на полной скорости врезались в автобус.
На транспортные средства страшно смотреть. Если у автобуса пострадал только бампер и покосилась фара, то легковушка потеряла двери и фару с водительской стороны, крыша вмялась до уровня сидений, колеса вывернулись, а ее днище лежало на асфальте.
«Люди в автобусе не пострадали, а из машины достали двух еле живых парней», — написали очевидцы.
Другие считают, что виновники ДТП могут не выжить: «Думаю, нет (не выживет). Я подъехал, он в конвульсиях был, без сознания, видимо позвоночник сломал».
«Зрелище ужасное, конечно», — подметил пользователь.
Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не давала официальных комментариев по поводу этого ДТП.
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