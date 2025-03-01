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Posted 1 марта, 08:32

Published 1 марта, 08:32

Modified 1 марта, 09:12

Updated 1 марта, 09:12

«Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова

«Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова

1 марта 2025, 08:32
Фото: Изображение Midjourney. «Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова

Легковое авто и заполненный автобус столкнулись в центре Ростова в страшном ДТП

В центре Ростова-на-Дону произошла серьезная авария с участием городского автобуса и легкового автомобиля. Водитель и пассажир иномарки сильно пострадали, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

ДТП произошло в субботу утром, 1 марта, на пересечении Буденновского проспекта и Красноармейской улицы в Ростове-на-Дону. По сведениям очевидцев, молодые парни на иномарке по неизвестным причинам якобы пытались скрыться от сотрудников полиции. Мужчины слишком сильно разогнались и на полной скорости врезались в автобус.

На транспортные средства страшно смотреть. Если у автобуса пострадал только бампер и покосилась фара, то легковушка потеряла двери и фару с водительской стороны, крыша вмялась до уровня сидений, колеса вывернулись, а ее днище лежало на асфальте.

«Люди в автобусе не пострадали, а из машины достали двух еле живых парней», — написали очевидцы.

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Видео: Изображение Midjourney. «Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова

Другие считают, что виновники ДТП могут не выжить: «Думаю, нет (не выживет). Я подъехал, он в конвульсиях был, без сознания, видимо позвоночник сломал».

«Зрелище ужасное, конечно», — подметил пользователь.

Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не давала официальных комментариев по поводу этого ДТП.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль вылетел на детскую площадку в Ростове-на-Дону

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