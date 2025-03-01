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Posted 1 марта, 17:20

Published 1 марта, 17:20

Modified 1 марта, 17:22

Updated 1 марта, 17:22

Итоги субботы: дончане копят на сливочное масло и находят бесплатные гробы на улицах

Итоги субботы: дончане копят на сливочное масло и находят гробы на улицах

1 марта 2025, 17:20
Фото: Изображение Midjourney. Итоги субботы: дончане копят на сливочное масло и находят бесплатные гробы на улицах
Жители Ростовской области покупают сливочное масло только на праздники из-за заоблачных цен, тем временем следком возбудил дело из-за массовых нападений бродячих псов на людей в Каменске, а житель Волгодонска нашел возле дороги брошенный и вскрытый цинковый гроб. Итоги субботы от RostovGazeta.

Сливочное масло на вес золота

Жители Ростовской области стали массово писать врио губернатора Юрию Слюсарю и жаловаться на цены на сливочное масло. Дончане возмутились тому, что в аграрном регионе 200 грамм продукта стоит 300 рублей, а то и больше.

Люди подмечают, что супермаркеты начали прятать сливочное масло и ставить на него маячки, чтобы его не украли.

«А что творится со сливочным маслом? Скоро будем брать его только на праздники? В чем причина таких цен? Доллар уже вроде бы упал, а цены заоблачные, да еще и качество масла под вопросом», — возмутился местный житель.

Однако представители департамента потребительского рынка Ростовской области ответили, что цены на товары не подлежат госрегулированию. Со всеми жалобами население направили в УФАС региона. Кроме того, они добавили, что стоимость масла не такая уж и высокая, сравнив ее со средней ценой по ЮФО (1118 рублей) и по России (1228 рублей). На Дону килограмм сливочного масла сейчас стоит 1072 рубля, что на 4,07% и на 12,7% ниже соответственно.

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Нападение бездомных псов

Следственный отдел по Донецку следственного управления СКР по Ростовской области провел проверку и по ее результатам возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.

Дело в том, что с сентября 2024 по февраля 2025 года в Каменске-Шахтинском произошло ни одно нападение бездомных собак на местных жителей. Люди боятся ходить по улицам, ведь не редко после встречи с псами приходится бежать в больницу.

Горожане неоднократно жаловались в администрацию и прокуратуру, однако безопаснее в Каменске не стало. В связи с этим следователи проверят деятельность должностных лиц из числа сотрудников Департамента строительства и ЖКХ, а также горадминистрации по принятию мер по отлову и последующему содержанию безнадзорных животных.

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Потерянный цинковый гроб

В субботу днем, 1 марта, во время обычной прогулки мужчина обнаружил цинковый гроб в Волгодонске. Местный житель не решился подойти к находке близко, он только поснимать ее со стороны. Почти сразу горожанин заметил, что гроб вскрыт.

Примечательно, что цинковые гробы используют для доставки трупов на дальние расстояния. Он полностью герметичен, что позволяет предотвратить быстрое разложение тела.

Добавим, что официальной информации об инциденте не поступало.

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