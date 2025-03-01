Итоги субботы: дончане копят на сливочное масло и находят гробы на улицах

Однако представители департамента потребительского рынка Ростовской области ответили, что цены на товары не подлежат госрегулированию. Со всеми жалобами население направили в УФАС региона. Кроме того, они добавили, что стоимость масла не такая уж и высокая, сравнив ее со средней ценой по ЮФО (1118 рублей) и по России (1228 рублей). На Дону килограмм сливочного масла сейчас стоит 1072 рубля, что на 4,07% и на 12,7% ниже соответственно.