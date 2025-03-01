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Posted 1 марта, 11:41

Published 1 марта, 11:41

Modified 1 марта, 11:43

Updated 1 марта, 11:43

Появились кадры с пеликаном, замерзающим на реке Дон у моста в Ростове

На видео попал замерзающий на реке Дон одинокий пеликан в Ростове

1 марта 2025, 11:41
Фото: 1MI. Появились кадры с пеликаном, замерзающим на реке Дон у моста в Ростове
Жители Ростова-на-Дону замелили одинокого пеликана, который приземлился на реку Дон возле Темерницкого моста. Видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Птицу засняли в субботу днем, 1 марта, недалеко от Темерницкого моста в Ростове-на-Дону. Как пеликан оказался в донской столице, сложно сказать. Однако стоит отметить, что прилетел он слишком рано. Возможно, всему виной аномально теплая зима.

Пеликаны и не редкие гости в Ростовской области, так как здесь они гнездятся и живут. Однако раннее возвращение, предположительно, может быть опасно для птиц. Такого же мнения придерживаются и ростовчане: «Чилить при температуре -8…-10 для птицы, что любят тепло? При этом пеликаны тяжело переживают морозы. Это как чилить голому человеку на льду».

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Видео: 1MI. Появились кадры с пеликаном, замерзающим на реке Дон у моста в Ростове

«Бедные лапки, в такой холодной воде», — пишет пользователь.

Добавим, что обычно пеликаны возвращаются на юг России ближе к концу апреля.

Ранее RostovGazeta рассказала, стоит ли ждать засухи из-за чрезмерно теплой зимы в Ростовской области. Прогноз климатолога Александра Иошпы читайте в нашем тексте.

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