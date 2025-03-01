На видео попал замерзающий на реке Дон одинокий пеликан в Ростове

Пеликаны и не редкие гости в Ростовской области, так как здесь они гнездятся и живут. Однако раннее возвращение, предположительно, может быть опасно для птиц. Такого же мнения придерживаются и ростовчане: «Чилить при температуре -8…-10 для птицы, что любят тепло? При этом пеликаны тяжело переживают морозы. Это как чилить голому человеку на льду».