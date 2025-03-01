Опытный рыбак рассказал, как поймать трофейную рыбу в Ростовской области

Опытный рыбак рассказал, что для результативной рыбалки на жерлицу, нужно соблюдать несколько правил. Допустим, так вышло, что клева нет час — полтора, то, по словам эксперта, нужно просто переставить снасть, и делать так, пока не получите улов.