Опытный рыбак рассказал, как поймать трофейную рыбу в Ростовской области

Posted 1 марта, 16:16
Published 1 марта, 16:16
Modified 1 марта, 16:18
Updated 1 марта, 16:18
Опытный рыбак рассказал, что для результативной рыбалки на жерлицу, нужно соблюдать несколько правил. Допустим, так вышло, что клева нет час — полтора, то, по словам эксперта, нужно просто переставить снасть, и делать так, пока не получите улов.
«Если в течение часа — полутора не происходит полёвки, переставляем жерлицы, и так постоянно, пока не будет найдена точка», — посоветовал Шульга.
Также рыболов рекомендует не жалеть наживки, так шанс увидеть тройную щуку увеличивается. Кроме того, мужчина советует обзавестись хорошими солнцезащитными очками, так как отражение солнечных лучей от снега может пагубно сказаться на зрении.
Используя эти лайфхаки, рыбаку из Ростовской области удалось выловить щуку около метра длиной.
Добавим, что жерлица — это рыболовная снасть для ловли хищных рыб, таких как щука, судак, сом, налим, окунь.
Ранее RostovGazeta писала, как трех рыбаков унесло в Новоцимлянский залив на оторвавшейся льдине у Волгодонска.