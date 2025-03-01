Сильный ветер и ливень обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

Во вторник, 4 марта, и в среду, 5 марта, будет значительно теплее. В дневное время температура воздуха будет колебаться от +3 до +4, а ночное — от 0 до -5 градусов. Ветер будет идти с запада со скоростью 12 метров в секунду.