Сильный ветер и ливень обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

Posted 1 марта, 08:34
Published 1 марта, 08:34
Modified 1 марта, 08:36
Updated 1 марта, 08:36
По данным Gismeteo, в понедельник, 3 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем столбики термометров покажут 0 градусов, а ночью воздух охладится до -6 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный всего 5 метров в секунду.
Во вторник, 4 марта, и в среду, 5 марта, будет значительно теплее. В дневное время температура воздуха будет колебаться от +3 до +4, а ночное — от 0 до -5 градусов. Ветер будет идти с запада со скоростью 12 метров в секунду.
В четверг, 6 марта, синоптики обещают пасмурную погоду со снегом и сильным дождем. Осадки начнут идти ночью и продлятся вплоть до вечера. А ветер ускорится до 16 метров в секунду. В течение дня температурный диапазон составит от +2 до +5 градусов Цельсия.
Добавим, что небольшой дождь продолжит идти в пятницу и субботу. Несмотря на осадки, в Ростове-на-Дону потеплеет до +6 градусов.
Ранее RostovGazeta рассказала, каким будет март в Ростовской области. Подробный прогноз от гидрометцентра читайте в нашем материале.