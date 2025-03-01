Следком возбудил дело из-за массовых нападений бродячих псов на людей в Каменске

Posted 1 марта, 09:38
Published 1 марта, 09:38
Modified 1 марта, 09:40
Updated 1 марта, 09:40
Так, в период с сентября 2024 по февраль 2025 года стаи бездомных псов периодически набрасывались на жителей Каменска-Шахтинского. Собаки не только пугали людей, но и оставляли многочисленные травмы. Некоторые горожане обращались в больницы за медицинской помощью.
Жители Каменска на протяжении долгого времени направляли жалобы в администрацию города и прокуратуру. Кроме того, даже СМИ неоднократно писали о нападениях. Однако ситуация никак не менялась и тем более не улучшалась.
В связи с этим следственный отдел по Донецку следственного управления Следкома России по Ростовской области по результатам проверки возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.
Теперь будет проверена деятельность должностных лиц из числа сотрудников Департамента строительства и ЖКХ, а также администрации Каменска-Шахтинского по принятию мер по отлову и последующему содержанию безнадзорных животных.
Ранее RostovGazeta рассказала, как бродячие псы разорвали ногу жительнице Каменска.