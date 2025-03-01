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Posted 1 марта, 09:38

Published 1 марта, 09:38

Modified 1 марта, 09:40

Updated 1 марта, 09:40

Следком возбудил дело из-за массовых нападений бродячих псов на людей в Каменске

Следком возбудил дело из-за массовых нападений бродячих псов на людей в Каменске

1 марта 2025, 09:38
Фото: Изображение Midjourney. Следком возбудил дело из-за массовых нападений бродячих псов на людей в Каменске
Жители некоторых городов Ростовской области, в том числе и Каменска-Шахтинского, продолжают страдать от регулярных нападений агрессивных бездомных собак. В связи с этим СКР по региону было принято решение возбудить уголовное дело по статье халатность.

Так, в период с сентября 2024 по февраль 2025 года стаи бездомных псов периодически набрасывались на жителей Каменска-Шахтинского. Собаки не только пугали людей, но и оставляли многочисленные травмы. Некоторые горожане обращались в больницы за медицинской помощью.

Жители Каменска на протяжении долгого времени направляли жалобы в администрацию города и прокуратуру. Кроме того, даже СМИ неоднократно писали о нападениях. Однако ситуация никак не менялась и тем более не улучшалась.

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В связи с этим следственный отдел по Донецку следственного управления Следкома России по Ростовской области по результатам проверки возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.

Теперь будет проверена деятельность должностных лиц из числа сотрудников Департамента строительства и ЖКХ, а также администрации Каменска-Шахтинского по принятию мер по отлову и последующему содержанию безнадзорных животных.

Ранее RostovGazeta рассказала, как бродячие псы разорвали ногу жительнице Каменска.

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