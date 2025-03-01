Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове

Posted 1 марта, 12:57
Published 1 марта, 12:57
Modified 1 марта, 13:00
Updated 1 марта, 13:00
ДТП произошло ранним утром в субботу, 1 марта, в центре Ростова-на-Дону. Известно, что около 5.10 мск 18-летний водитель Toyota Camry получил от патрульного автомобиля ДПС сигнал об остановке. Тогда молодой человек ускорился и захотел быстро оторваться, проехав на красный сигнал светофора, но на пересечении Буденновского и Красноармейской врезался в автобус №82.
Как оказалось, иномарка ехала без включенного света ближних фар, поэтому дорожные инспекторы и хотели остановить водителя. К счастью, юный автомобилист и его пассажир выжили, но попали в больницу.
Полицейские устанавливают все детали инцидента.
Ранее стало известно, что электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска.