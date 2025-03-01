Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове

ДТП произошло ранним утром в субботу, 1 марта, в центре Ростова-на-Дону. Известно, что около 5.10 мск 18-летний водитель Toyota Camry получил от патрульного автомобиля ДПС сигнал об остановке. Тогда молодой человек ускорился и захотел быстро оторваться, проехав на красный сигнал светофора, но на пересечении Буденновского и Красноармейской врезался в автобус №82.