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Posted 1 марта, 12:57

Published 1 марта, 12:57

Modified 1 марта, 13:00

Updated 1 марта, 13:00

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове

1 марта 2025, 12:57
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове
В центре Ростова-на-Дону случилась серьезная авария, в которой иномарка протаранила пустой автобус. Есть пострадавшие, рассказала Госавтоинспекция по Ростовской области.

ДТП произошло ранним утром в субботу, 1 марта, в центре Ростова-на-Дону. Известно, что около 5.10 мск 18-летний водитель Toyota Camry получил от патрульного автомобиля ДПС сигнал об остановке. Тогда молодой человек ускорился и захотел быстро оторваться, проехав на красный сигнал светофора, но на пересечении Буденновского и Красноармейской врезался в автобус №82.

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Как оказалось, иномарка ехала без включенного света ближних фар, поэтому дорожные инспекторы и хотели остановить водителя. К счастью, юный автомобилист и его пассажир выжили, но попали в больницу.

Полицейские устанавливают все детали инцидента.

Ранее стало известно, что электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска.

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