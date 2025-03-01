Стоимость килограмма говядины превысила 600 рублей в Ростовской области

Если говорить о свинине, то ее рекомендуют покупать в Ростове-на-Дону. Здесь килограмм мяса обойдется в среднем в 370,48 рубля. А в Шахтах замечены самые высокие средние цены на свинину — 404 рубля без одной копейки.