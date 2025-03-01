Стоимость килограмма говядины превысила 600 рублей в Ростовской области

Posted 1 марта, 10:05
Published 1 марта, 10:05
Modified 1 марта, 10:07
Updated 1 марта, 10:07
Так, по сведениям за 24 февраля, говядину по самым выгодным средним ценам продают в Шахтах — 559,39 рубля. В Ростове-на-Дону средние цены за килограмм этого мяса достигли 590,31 рубля, а в Таганроге — 604,20 рубля.
Если говорить о свинине, то ее рекомендуют покупать в Ростове-на-Дону. Здесь килограмм мяса обойдется в среднем в 370,48 рубля. А в Шахтах замечены самые высокие средние цены на свинину — 404 рубля без одной копейки.
На рынках в Миллерово можно купить мясо курицы по наиболее низким средним ценам — 192,41 рубля. В Ростове-на-Дону курятину продают в среднем по 204,42 рубля, а в Таганроге — по 210,18 рубля.
А вот за относительно дешевой, но качественной бараниной нужно ехать в Волгодонск — 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону и Шахтах килограмм мяса можно приобрести в среднем за 776,02 и 782,18 рубля соответственно.
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