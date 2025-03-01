Телевидение и радио временно отключат с 3 марта в Ростовской области

В с 3 по 7 марта могут отключить передающее оборудование, от которого зависит телерадиосигнал в Каменске-Шахтинском. Это необходимо для проведения профилактических или других плановых работ на станциях. Остановка вещания планируется только в один из этих дней, и продолжится она максимум час (в период с 08.00 до 15.00 мск).