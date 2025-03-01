Телевидение и радио временно отключат с 3 марта в Ростовской области

Posted 1 марта, 05:10
Published 1 марта, 05:10
Modified 1 марта, 05:10
Updated 1 марта, 05:10
В с 3 по 7 марта могут отключить передающее оборудование, от которого зависит телерадиосигнал в Каменске-Шахтинском. Это необходимо для проведения профилактических или других плановых работ на станциях. Остановка вещания планируется только в один из этих дней, и продолжится она максимум час (в период с 08.00 до 15.00 мск).
Аналогичная ситуация ожидается и в Ростове-на-Дону. Там профилактика займет один час, начиная с 08.00 до 18.00 мск. Сигнал пропадет у радиостанции Вести ФМ.
Кроме того, на территории Ростова может пропадать телерадиосигнал вплоть до 15 марта. Ежедневно с 11.18 до 13.06 мск мощное излучение Солнца окажется на одной линии со спутником и спутниковой антенной, перебивая сигнал. Помимо Вести ФМ, помехи могут появиться еще на нескольких радиостанциях и примерно двух десятках телеканалов.