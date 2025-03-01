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Posted 1 марта, 05:10

Published 1 марта, 05:10

Modified 1 марта, 05:10

Updated 1 марта, 05:10

С начала марта радио и ТВ частично перестанут работать в Ростовской области

Телевидение и радио временно отключат с 3 марта в Ростовской области

1 марта 2025, 05:10
Фото: 1MI. С начала марта радио и ТВ частично перестанут работать в Ростовской области
В Ростовской области массово прекратят трансляцию ТВ и радио в начале нового месяца. В первых числах марта возможны помехи при включении телепередач или радиостанций.

В с 3 по 7 марта могут отключить передающее оборудование, от которого зависит телерадиосигнал в Каменске-Шахтинском. Это необходимо для проведения профилактических или других плановых работ на станциях. Остановка вещания планируется только в один из этих дней, и продолжится она максимум час (в период с 08.00 до 15.00 мск).

Телевидение и радио временно отключат с 20 января в Ростовской области
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Аналогичная ситуация ожидается и в Ростове-на-Дону. Там профилактика займет один час, начиная с 08.00 до 18.00 мск. Сигнал пропадет у радиостанции Вести ФМ.

Кроме того, на территории Ростова может пропадать телерадиосигнал вплоть до 15 марта. Ежедневно с 11.18 до 13.06 мск мощное излучение Солнца окажется на одной линии со спутником и спутниковой антенной, перебивая сигнал. Помимо Вести ФМ, помехи могут появиться еще на нескольких радиостанциях и примерно двух десятках телеканалов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профилактика#Каменск-Шахтинский#Спутник#Радио#ТВ#Сигнал
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