Три сотни надписей с рекламой запрещенных веществ найдено на улицах Ростова

Posted 1 марта, 15:48
Published 1 марта, 15:48
Modified 1 марта, 15:50
Updated 1 марта, 15:50
В Ростове-на-Дону прошла акция «Очистим наши улицы». В рамках мероприятия волонтерские организации, школьники и просто неравнодушные горожане избавили город от рекламы наркотических веществ.
Всего в городе было закрашено 300 надписей. Их находили и на фасадах зданий, и на заборах, и на досках объявлений. Однако работы еще продолжаются, так как в Ростове размещено гораздо больше запрещенной рекламы.
Ростовчане подмечают, что подобных надписей в городе, действительно, слишком много: «Реально молодцы! Весь центр изгадили этим уродством».
До этого RostovGazeta рассказала, что вандалы разбили новые «умные» остановки в Ростове-на-Дону.