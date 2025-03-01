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Posted 1 марта, 15:48

Published 1 марта, 15:48

Modified 1 марта, 15:50

Updated 1 марта, 15:50

Три сотни надписей с рекламой запрещенных веществ найдено на улицах Ростова

Три сотни надписей с рекламой запрещенных веществ найдено на улицах Ростова

1 марта 2025, 15:48
Фото: Телеграм-канал Александра Скрябина. Три сотни надписей с рекламой запрещенных веществ найдено на улицах Ростова
Волонтеры и добровольцы очистили улицы Ростова-на-Дону от рекламных объявлений по продаже запрещенных веществ. В городе было закрашено 300 надписей, однако это далеко не вся реклама. Об этом рассказал и.о главы горадминистрации Александр Скрябин.

В Ростове-на-Дону прошла акция «Очистим наши улицы». В рамках мероприятия волонтерские организации, школьники и просто неравнодушные горожане избавили город от рекламы наркотических веществ.

Всего в городе было закрашено 300 надписей. Их находили и на фасадах зданий, и на заборах, и на досках объявлений. Однако работы еще продолжаются, так как в Ростове размещено гораздо больше запрещенной рекламы.

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Ростовчане подмечают, что подобных надписей в городе, действительно, слишком много: «Реально молодцы! Весь центр изгадили этим уродством».

До этого RostovGazeta рассказала, что вандалы разбили новые «умные» остановки в Ростове-на-Дону.

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