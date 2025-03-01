Видео: брошенный и вскрытый цинковый гроб нашел житель Волгодонска возле дороги

Необычная находка попалась на глаза жителя Волгодонска в субботу днем, 1 марта. Цинковый гроб лежал у дороги за Атоммашем. Примечательно, что на момент обнаружения он уже был вскрыт. Мужчина не рискнул его потрогать и проверить, что внутри, а только снял его со стороны.