Видео: брошенный и вскрытый цинковый гроб нашел житель Волгодонска возле дороги

Posted 1 марта, 12:59
Published 1 марта, 12:59
Modified 1 марта, 13:02
Updated 1 марта, 13:02
Необычная находка попалась на глаза жителя Волгодонска в субботу днем, 1 марта. Цинковый гроб лежал у дороги за Атоммашем. Примечательно, что на момент обнаружения он уже был вскрыт. Мужчина не рискнул его потрогать и проверить, что внутри, а только снял его со стороны.
Обычно цинковые гробы используют для доставки тела умершего на дальние расстояния различными видами транспорта. Он полностью герметичен, что исключает возможность попадания внутрь воздуха и предотвращает быстрое разложение тканей.
Жители Ростовской области немного шокированы такой ситуацией: «Как можно было бросить или потерять гроб?».
«Да уж… Зрелище такое себе… Может там что-то перевозили нечеловеческое?! Много вопросов, а ответов пока нет…».
Официальной информации об инциденте не поступало.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жительница Таганрога вернулась домой в день своих собственных похорон.