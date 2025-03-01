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Posted 1 марта, 12:59

Published 1 марта, 12:59

Modified 1 марта, 13:02

Updated 1 марта, 13:02

Видео: брошенный и вскрытый цинковый гроб нашел житель Волгодонска возле дороги

Видео: брошенный и вскрытый цинковый гроб нашел житель Волгодонска возле дороги

1 марта 2025, 12:59
Фото: Шедеврум. Видео: брошенный и вскрытый цинковый гроб нашел житель Волгодонска возле дороги

Жители Волгодонска нашли вскрытый цинковый гроб у дороги

Житель Волгодонска обнаружил недалеко от жилой территории цинковый гроб, который лежал возле проезжей части в снегу. Кроме того, железный ящик кто-то вскрыл, видео очевидца опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Необычная находка попалась на глаза жителя Волгодонска в субботу днем, 1 марта. Цинковый гроб лежал у дороги за Атоммашем. Примечательно, что на момент обнаружения он уже был вскрыт. Мужчина не рискнул его потрогать и проверить, что внутри, а только снял его со стороны.

Обычно цинковые гробы используют для доставки тела умершего на дальние расстояния различными видами транспорта. Он полностью герметичен, что исключает возможность попадания внутрь воздуха и предотвращает быстрое разложение тканей.

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Видео: Шедеврум. Видео: брошенный и вскрытый цинковый гроб нашел житель Волгодонска возле дороги

Жители Ростовской области немного шокированы такой ситуацией: «Как можно было бросить или потерять гроб?».

«Да уж… Зрелище такое себе… Может там что-то перевозили нечеловеческое?! Много вопросов, а ответов пока нет…».

Официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жительница Таганрога вернулась домой в день своих собственных похорон.

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