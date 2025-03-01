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Posted 1 марта, 15:47

Published 1 марта, 15:47

Modified 1 марта, 15:49

Updated 1 марта, 15:49

«Все еще зима»: морозы до -23 и порывистый ветер ожидаются в Ростовской области

«Все еще зима»: морозы до -23 и порывистый ветер ожидаются в Ростовской области

1 марта 2025, 15:47
Фото: 1MI. «Все еще зима»: морозы до -23 и порывистый ветер ожидаются в Ростовской области

Синоптики обещают похолодания до -23 градусов в Ростовской области весной

В ближайшие дни в Ростовской области будет облачно и морозно. Местами может идти мокрый снег, а в некоторых районах будет дождь и туман, информирует «Северо-Кавказское УГМС».

Так, воскресенье, 2 марта, пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром может появится туман, изморозь и гололедица. Днем температура воздуха составит до +2…-5, а ночью — до -8…-23 градусов Цельсия. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

В понедельник, 3 марта, ожидается небольшой снегопад. В течение суток столбики термометров будут показывать от +3 до -15 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление на южное и усилится до 10 метров в секунду.

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Во вторник, 4 марта, метеорологи прогнозируют мокрый снег, а местами с дождем. Ночью и утром обещают туман и понижение температуры до -3…-14 градусов. Днем воздух прогреется до +5…0 градусов Цельсия.

Ранее RostovGazeta рассказала, что сибирский антициклон принесет резкое потепление в Ростовскую область в марте.

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