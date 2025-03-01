«Все еще зима»: морозы до -23 и порывистый ветер ожидаются в Ростовской области

Так, воскресенье, 2 марта, пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром может появится туман, изморозь и гололедица. Днем температура воздуха составит до +2…-5, а ночью — до -8…-23 градусов Цельсия. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.