«Все еще зима»: морозы до -23 и порывистый ветер ожидаются в Ростовской области

Posted 1 марта, 15:47
Published 1 марта, 15:47
Modified 1 марта, 15:49
Updated 1 марта, 15:49
Так, воскресенье, 2 марта, пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром может появится туман, изморозь и гололедица. Днем температура воздуха составит до +2…-5, а ночью — до -8…-23 градусов Цельсия. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.
В понедельник, 3 марта, ожидается небольшой снегопад. В течение суток столбики термометров будут показывать от +3 до -15 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление на южное и усилится до 10 метров в секунду.
Во вторник, 4 марта, метеорологи прогнозируют мокрый снег, а местами с дождем. Ночью и утром обещают туман и понижение температуры до -3…-14 градусов. Днем воздух прогреется до +5…0 градусов Цельсия.
Ранее RostovGazeta рассказала, что сибирский антициклон принесет резкое потепление в Ростовскую область в марте.