За год десятки участников программы «Время героев» получили руководящие должности

Posted 1 марта, 12:46
Published 1 марта, 12:46
Modified 1 марта, 16:28
Updated 1 марта, 16:28
Об идее создать программу президент России Владимир Путин заявил 29 февраля 2024 года во время послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что «Время героев» позволит участникам и ветеранам спецоперации получить руководящие посты в самых разных сферах.
— Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. В этой связи — о новом, считаю, важном решении: уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев», — заявил тогда Владимир Путин.
Президент добавил, что на идею его вдохновила встреча со студентами — участниками СВО в Петербурге. Программа строится по тем же стандартам, что и конкурс «Лидеры России», и Высшая школа гоусправления, которую называют еще «школой губернаторов». Их выпускники также достигают высоких позиций во многих сферах, становятся министрами и главами субъектов РФ.
Участниками первого потока программы стали 83 человека, имеющие управленческий опыт и боевые заслуги во время спецоперации. В том числе 21 Герой России. Они начали обучаться в конце мая 2024 года, а спустя год уже 27 из них получили новые назначения. Например, герой ДНР Артем Жога занял место полпреда в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов получил должность врио главы Тамбовской области.
— Президентская академия удостоилась чести реализовать уникальную программу, направленную на поддержку тех, кто на деле проявил верность своему Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Наша задача — обогатить их знания и подготовить эффективных управленцев, — отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.
— С гордостью могу сказать, что время героев настало. Время тех, кто понимает истинный смысл служения Отечеству, — заявила руководитель Мария Костюк, занявшая пост врио губернатора Еврейской автономной области.
Участники за год прошли два образовательных модуля. В ходе их освоения изучили государственную политику, систему госуправления, экономику и госфинансы, инвестиции и коммуникации, а также побывали на стажировках в разных областях страны.
— Для меня программа стала первым шагом на новом жизненном пути. Как кадровый военный, я привык видеть ключевой задачей защиту своей Родины. Но сегодня несу эту службу на другом, мирном направлении, — рассказал Герой России Игорь Юргин, и. о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).
Спикерами программы стали представители администрации президента, члены правительства РФ, руководители федеральных ведомств и главы субъектов государства. На межмодульных стажировках участники проходят онлайн-обучение и могут применять новые знания под руководством своих наставников.
Только в прошлом году поступили заявки от более 65 тысяч человек, принимавших участие в СВО. Программа продолжает набирать обороты. Идет дополнительный отбор для второго потока. В конце 2024-го Владимир Путин заявил, что «Время героев» нужно расширить среди регионов. Теперь эти программы реализуются.