За год десятки участников программы «Время героев» получили руководящие должности

Президент добавил, что на идею его вдохновила встреча со студентами — участниками СВО в Петербурге. Программа строится по тем же стандартам, что и конкурс «Лидеры России», и Высшая школа гоусправления, которую называют еще «школой губернаторов». Их выпускники также достигают высоких позиций во многих сферах, становятся министрами и главами субъектов РФ.