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Posted 1 марта, 12:46

Published 1 марта, 12:46

Modified 1 марта, 16:28

Updated 1 марта, 16:28

За год десятки участников программы «Время героев» получили руководящие должности

За год десятки участников программы «Время героев» получили руководящие должности

1 марта 2025, 12:46
Фото: Времягероев.рф. За год десятки участников программы «Время героев» получили руководящие должности
Год назад стартовала программа «Время героев», благодаря которой участники СВО могут занять руководящие места в государственной и муниципальной власти, госкомпаниях. Подведем итоги федеральной кадровой программы.

Об идее создать программу президент России Владимир Путин заявил 29 февраля 2024 года во время послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что «Время героев» позволит участникам и ветеранам спецоперации получить руководящие посты в самых разных сферах.

— Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. В этой связи — о новом, считаю, важном решении: уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев», — заявил тогда Владимир Путин.

Президент добавил, что на идею его вдохновила встреча со студентами — участниками СВО в Петербурге. Программа строится по тем же стандартам, что и конкурс «Лидеры России», и Высшая школа гоусправления, которую называют еще «школой губернаторов». Их выпускники также достигают высоких позиций во многих сферах, становятся министрами и главами субъектов РФ.

Участниками первого потока программы стали 83 человека, имеющие управленческий опыт и боевые заслуги во время спецоперации. В том числе 21 Герой России. Они начали обучаться в конце мая 2024 года, а спустя год уже 27 из них получили новые назначения. Например, герой ДНР Артем Жога занял место полпреда в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов получил должность врио главы Тамбовской области.

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— Президентская академия удостоилась чести реализовать уникальную программу, направленную на поддержку тех, кто на деле проявил верность своему Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Наша задача — обогатить их знания и подготовить эффективных управленцев, — отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.
— С гордостью могу сказать, что время героев настало. Время тех, кто понимает истинный смысл служения Отечеству, — заявила руководитель Мария Костюк, занявшая пост врио губернатора Еврейской автономной области.

Участники за год прошли два образовательных модуля. В ходе их освоения изучили государственную политику, систему госуправления, экономику и госфинансы, инвестиции и коммуникации, а также побывали на стажировках в разных областях страны.

— Для меня программа стала первым шагом на новом жизненном пути. Как кадровый военный, я привык видеть ключевой задачей защиту своей Родины. Но сегодня несу эту службу на другом, мирном направлении, — рассказал Герой России Игорь Юргин, и. о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Спикерами программы стали представители администрации президента, члены правительства РФ, руководители федеральных ведомств и главы субъектов государства. На межмодульных стажировках участники проходят онлайн-обучение и могут применять новые знания под руководством своих наставников.

Только в прошлом году поступили заявки от более 65 тысяч человек, принимавших участие в СВО. Программа продолжает набирать обороты. Идет дополнительный отбор для второго потока. В конце 2024-го Владимир Путин заявил, что «Время героев» нужно расширить среди регионов. Теперь эти программы реализуются.

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