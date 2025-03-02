Автобус насмерть сбил пожилую женщину в Ростовской области

Posted 2 марта, 14:13
Published 2 марта, 14:13
Modified 2 марта, 14:15
Updated 2 марта, 14:15
Авария произошла в 10.20 мск, рядом с домом, расположенным по адресу Ленина, 79Д.
48-летний водитель автобуса №2 марки Volgabus при повороте налево сбил 78-летнюю женщину. В тот момент пенсионерка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Женщина скончалась от полученных травм. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее RostovGazeta рассказала об еще одной жесткой аварии с участием автобуса, которая произошла в центре Ростова. Кадры можно посмотреть в материале.