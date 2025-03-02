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Posted 2 марта, 14:13

Published 2 марта, 14:13

Modified 2 марта, 14:15

Updated 2 марта, 14:15

Автобус насмерть сбил пожилую женщину в Ростовской области

Автобус насмерть сбил пожилую женщину в Ростовской области

2 марта 2025, 14:13
Фото: 1MI.
В Азове сегодня, 2 марта утром произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Об этом рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 10.20 мск, рядом с домом, расположенным по адресу Ленина, 79Д.

48-летний водитель автобуса №2 марки Volgabus при повороте налево сбил 78-летнюю женщину. В тот момент пенсионерка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Женщина скончалась от полученных травм. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова
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Ранее RostovGazeta рассказала об еще одной жесткой аварии с участием автобуса, которая произошла в центре Ростова. Кадры можно посмотреть в материале.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Инцидент#Происшествия
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