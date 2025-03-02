Автобус с пассажирами протаранил грузовую «Газель» в центре Ростова-на-Дону

Posted 2 марта, 17:46
Published 2 марта, 17:46
Modified 2 марта, 17:48
Updated 2 марта, 17:48
Источник сообщает, что автобус №40 протаранил «Газель». Инцидент произошел на пересечении Красноармейской улицы и Буденновского проспекта.
На кадрах видно, что у автобуса разбилось лобовое стекло. Автор поста пишет, что у «Газели» немного помялся кузов.
Уточним, что сотрудники Госавтоинспекции пока не комментировали данный инцидент. Информации о пострадавших пока не поступало.
Это — уже вторая за выходные авария, которая произошла на данном перекрестке. RostovGazeta ранее писала, что участниками ДТП 1 марта стали автобус и легковушка.
— «Бермудский» перекресток какой-то, — заметил пользователь.
— Проклятое место что ли, — пишет подписчик.