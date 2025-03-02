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Posted 2 марта, 17:46

Published 2 марта, 17:46

Modified 2 марта, 17:48

Updated 2 марта, 17:48

Автобус с пассажирами протаранил грузовую «Газель» в центре Ростова-на-Дону

Автобус с пассажирами протаранил грузовую «Газель» в центре Ростова-на-Дону

2 марта 2025, 17:46
Фото: 1MI.
В центре Ростова произошла авария с участием автобуса и «Газели». Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале «Это Ростов».

Источник сообщает, что автобус №40 протаранил «Газель». Инцидент произошел на пересечении Красноармейской улицы и Буденновского проспекта.

На кадрах видно, что у автобуса разбилось лобовое стекло. Автор поста пишет, что у «Газели» немного помялся кузов.

Уточним, что сотрудники Госавтоинспекции пока не комментировали данный инцидент. Информации о пострадавших пока не поступало.

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в Ростове
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Это — уже вторая за выходные авария, которая произошла на данном перекрестке. RostovGazeta ранее писала, что участниками ДТП 1 марта стали автобус и легковушка.

— «Бермудский» перекресток какой-то, — заметил пользователь.
— Проклятое место что ли, — пишет подписчик.
Фото: «Это Ростов»
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Автобусы#Авто#Транспорт#Инцидент#Происшествия
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