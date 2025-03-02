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Posted 2 марта, 17:39

Published 2 марта, 17:39

Modified 2 марта, 23:08

Updated 2 марта, 23:08

Череда магнитных бурь накроет Ростов на две недели

Череда магнитных бурь накроет Ростов на две недели

2 марта 2025, 17:39
Фото: 1MI. Череда магнитных бурь накроет Ростов на две недели
Уже на следующей неделе Ростов накроет череда магнитных бурь, которые будут бушевать 14 дней подряд. Точный прогноз появилися на сайте time-in.

Спокойная геомагнитная обстановка в марте будет только в течение пяти дней — 23,24, 29,30, а также 31 марта. На остальные даты прогноз менее благоприятный.

Так, уже на грядущей неделе до четверга, 6 марта, ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Начиная со следующей пятницы и вплоть до 19 марта Ростов накроет череда магнитных бурь.

Так, слабая солнечная активность ожидается 7,8, 10, 11 17 и 19 марта. В эти даты магнитная буря достигнет отметки Кр=3.

В середине месяца солнечная активность усилится. 15, 16 и 18 марта магнитная буря достигнет отметки Кр=4.

Наименее благоприятный прогноз выпадает на 9, 12, 13 и 14 марта. В эти дни магнитная буря достигнет отметки Кр=5 (умеренная магнитная буря).

После этого солнечная активность стихнет до небольших магнитных возмущений.

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Ранее эксперт рассказал RostovGazeta, как вспышки на Солнце влияют на погоду в регионе.

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