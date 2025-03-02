Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области в начале марта

На территории ЮФО, в том числе и в Ростовской области, не было выявлено никаких аварийных ситуаций и экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды радиацией, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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