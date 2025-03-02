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Posted 2 марта, 06:03

Published 2 марта, 06:03

Modified 2 марта, 06:05

Updated 2 марта, 06:05

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области в начале марта

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области в начале марта

2 марта 2025, 06:03
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области в начале марта
На территории ЮФО, в том числе и в Ростовской области, не было выявлено никаких аварийных ситуаций и экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды радиацией, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным на 1 марта 2025 года, в стокилометровой зоне радиационно-опасных объектов Южного федерального округа мощность дозы гамма-излучения составила 0,09 — 0,15 микрозиверт в час. Похожая ситуация сложилась в районе Ростовской АЭС — 0,11 — 0,14 микрозиверт в час. Данные показатели не превышают естественного радиационного фона.

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До этого RostovGazeta рассказала, что в Волгодонске может увеличиться число АЭС. До 2042 года в городе планируют ввести в эксплуатацию 11 энергоблоков.

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