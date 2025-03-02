Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области в начале марта

Posted 2 марта, 06:03
Published 2 марта, 06:03
Modified 2 марта, 06:05
Updated 2 марта, 06:05
По данным на 1 марта 2025 года, в стокилометровой зоне радиационно-опасных объектов Южного федерального округа мощность дозы гамма-излучения составила 0,09 — 0,15 микрозиверт в час. Похожая ситуация сложилась в районе Ростовской АЭС — 0,11 — 0,14 микрозиверт в час. Данные показатели не превышают естественного радиационного фона.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Волгодонске может увеличиться число АЭС. До 2042 года в городе планируют ввести в эксплуатацию 11 энергоблоков.