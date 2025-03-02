Госэкспертиза забраковала проект дороги к старому аэропорту в Ростове-на-Дону

Posted 2 марта, 09:09
Published 2 марта, 09:09
Modified 2 марта, 09:11
Updated 2 марта, 09:11
Напомним, ранее RostovGazeta писала, что проект должен стать частью развития транспортной инфраструктуры в районе старого аэропорта.
Изначально планировалось, что реконструкция будет включать в себя возведение троллейбусной сети, установку освещения, строительство ливневок и подземного перехода, а также расширение дороги до шести полос на участке от улицы Вересаева до улицы 2-й Жостовской.
Причины, по которым госэкспертиза не одобрила данный проект — неизвестно. Застройщиком является городской Департамент автодорог и организации дорожного движения.