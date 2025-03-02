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Posted 2 марта, 09:09

Published 2 марта, 09:09

Modified 2 марта, 09:11

Updated 2 марта, 09:11

Госэкспертиза забраковала проект дороги к старому аэропорту в Ростове-на-Дону

Госэкспертиза забраковала проект дороги к старому аэропорту в Ростове-на-Дону

2 марта 2025, 09:09
Фото: 1MI. Госэкспертиза забраковала проект дороги к старому аэропорту в Ростове-на-Дону
Госэкспертиза не одобрила реконструкцию автодороги дороги по Берберовской улице (Вересаева — 40-летия Победы) со строительством транспортной развязки (Берберовская — Вересаева) в Ростове. Данные об этом появились на портале Единого госреестра заключений 25 февраля.

Напомним, ранее RostovGazeta писала, что проект должен стать частью развития транспортной инфраструктуры в районе старого аэропорта.

Изначально планировалось, что реконструкция будет включать в себя возведение троллейбусной сети, установку освещения, строительство ливневок и подземного перехода, а также расширение дороги до шести полос на участке от улицы Вересаева до улицы 2-й Жостовской.

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Причины, по которым госэкспертиза не одобрила данный проект — неизвестно. Застройщиком является городской Департамент автодорог и организации дорожного движения.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Дорога#Строительство#Транспорт#Транспортная инфраструктура#Госэкспертиза#Департамент автодорог
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