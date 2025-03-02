Истекал кровью: жительница Ростова напала с ножом мужчину посреди улицы в Левенцовке

Posted 2 марта, 06:03
Published 2 марта, 06:03
Modified 2 марта, 06:05
Updated 2 марта, 06:05
Около 23.00 мск в городских telegram-каналах стали появляться сообщения об окровавленном мужчине, который находится на улице Еременко, недалеко от дома №96. Очевидцы тут же вызвали на место скорую помощь и полицию. Правоохранители вскоре прибыли, а на медиков в очередной раз пожаловались. По словам свидетелей, горожанин истекал кровью, дожидаясь фельдшера.
— Проще самим его довезти на станцию скорой помощи в ТЦ Левенцовский, — отметили в комментариях подписчики.
По информации ГУ МВД по Ростовской области, ножевое ранение мужчина получил в ходе конфликта с ростовчанкой.
— Пострадавший направлен в медучреждение, где ему оказана необходимая помощь, — отметили в полиции. — В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшему.