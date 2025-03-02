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Posted 2 марта, 06:03

Published 2 марта, 06:03

Modified 2 марта, 06:05

Updated 2 марта, 06:05

Истекал кровью: жительница Ростова ранила ножом мужчину посреди улицы в Левенцовке

Истекал кровью: жительница Ростова напала с ножом мужчину посреди улицы в Левенцовке

2 марта 2025, 06:03
Фото: 1MI. Истекал кровью: жительница Ростова ранила ножом мужчину посреди улицы в Левенцовке

Жительница Ростова ранила ножом мужчину посреди улицы в Левенцовке

В Ростове-на-Дону местная жительница с ножом напала на мужчину. ЧП случилось поздним вечером 1 марта в Левенцовке.

Около 23.00 мск в городских telegram-каналах стали появляться сообщения об окровавленном мужчине, который находится на улице Еременко, недалеко от дома №96. Очевидцы тут же вызвали на место скорую помощь и полицию. Правоохранители вскоре прибыли, а на медиков в очередной раз пожаловались. По словам свидетелей, горожанин истекал кровью, дожидаясь фельдшера.

— Проще самим его довезти на станцию скорой помощи в ТЦ Левенцовский, — отметили в комментариях подписчики.
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По информации ГУ МВД по Ростовской области, ножевое ранение мужчина получил в ходе конфликта с ростовчанкой.

— Пострадавший направлен в медучреждение, где ему оказана необходимая помощь, — отметили в полиции. — В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшему.
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