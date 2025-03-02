Истекал кровью: жительница Ростова напала с ножом мужчину посреди улицы в Левенцовке

Около 23.00 мск в городских telegram-каналах стали появляться сообщения об окровавленном мужчине, который находится на улице Еременко, недалеко от дома №96. Очевидцы тут же вызвали на место скорую помощь и полицию. Правоохранители вскоре прибыли, а на медиков в очередной раз пожаловались. По словам свидетелей, горожанин истекал кровью, дожидаясь фельдшера.