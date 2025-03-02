Итоги недели: Карпин покинул «Ростов», а Слюсарь стал фигурантом дела на Украине

В данный момент тренерский состав возглавляет 43-летний испанец Джонатан Альба. Известно, что он работал футбольным аналитиком с 2018 года. В 2021-м он вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м — вернулся в «Ростов».