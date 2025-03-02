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Posted 2 марта, 18:46

Published 2 марта, 18:46

Modified 2 марта, 18:48

Updated 2 марта, 18:48

Итоги недели: Карпин покинул «Ростов», а Слюсарь стал фигурантом дела на Украине

Итоги недели: Карпин покинул «Ростов», а Слюсарь стал фигурантом дела на Украине

2 марта 2025, 18:46
Фото: Правительство Ростовской области. Итоги недели: Карпин покинул «Ростов», а Слюсарь стал фигурантом дела на Украине
На прошедшей неделе футбольную команду «Ростов» возглавил испанец, в Ростовской области у закрывшихся предприятий Gloria Jeans появились инвесторы, а врио губернатора региона Юрий Слюсарь стал фигурантом уголовного дела на Украине.

Новый тренер «Ростова»

Во вторник, 25 января, главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин покинул свой пост. Он возглавлял тренерский состав клуба на протяжении восьми лет.

Сам Карпин пояснил: его решение было связано с тем, что он полностью собирается посвятить себя работе в сборной России.

Это — не первый уход тренера из «Ростова». Карпин покидал ФК в 2021 году, но весной 2022 года — вернулся.

В данный момент тренерский состав возглавляет 43-летний испанец Джонатан Альба. Известно, что он работал футбольным аналитиком с 2018 года. В 2021-м он вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м — вернулся в «Ростов».

Уточним, что в прошлый раз Карпин заявил об уходе накануне старта очередного сезона. В этот раз об этом стало известно за несколько дней до возобновления чемпионата 2 марта.

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Новый инвестор «Глории»

Напомним, компания Gloria Jeans заявила о закрытии нескольких фабрик на территории региона, чтобы начать производство одежды в странах Азии.

В связи с этим работы едва не лишились не менее двух тысяч человек.

Позже выяснилось, что площадки выставили на продажу. В четверг, 27 февраля, Юрий Слюсарь сообщил, что покупатель нашелся для производственных площадок в городах Гуково и Зверево. Им стал производитель спецодежды «Булава».

Другому инвестору предоставили право аренды еще трех площадок в Зернограде, Сальске и Егорлыкской станице. Благодаря этому бывшие работники не потеряли свои рабочие места.

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Дело Юрия Слюсаря

Врио губернатора региона стал фигурантом уголовного дела на Украине, которое связано с его прежним местом работы. Ранее он возглавлял предприятие («Объединенная авиастроительная корпорация»), которое поставляло российским военнослужащим боевые самолеты. Ею Слюсарь руководил до ноября 2024 года.

В итоге сотрудники Службы безопасности Украины заочно уведомили врио губернатора о подозрении в якобы пособничестве в ведении войны по предварительному сговору группы лиц.

В СБУ подчеркнули, что в данный момент продолжают предпринимать меры для привлечения фигуранта к ответственности. Какие именно — в иностранном ведомстве не уточнили.

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