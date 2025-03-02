Итоги недели: Карпин покинул «Ростов», а Слюсарь стал фигурантом дела на Украине

Posted 2 марта, 18:46
Published 2 марта, 18:46
Modified 2 марта, 18:48
Updated 2 марта, 18:48
Во вторник, 25 января, главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин покинул свой пост. Он возглавлял тренерский состав клуба на протяжении восьми лет.
Сам Карпин пояснил: его решение было связано с тем, что он полностью собирается посвятить себя работе в сборной России.
Это — не первый уход тренера из «Ростова». Карпин покидал ФК в 2021 году, но весной 2022 года — вернулся.
В данный момент тренерский состав возглавляет 43-летний испанец Джонатан Альба. Известно, что он работал футбольным аналитиком с 2018 года. В 2021-м он вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м — вернулся в «Ростов».
Уточним, что в прошлый раз Карпин заявил об уходе накануне старта очередного сезона. В этот раз об этом стало известно за несколько дней до возобновления чемпионата 2 марта.
Напомним, компания Gloria Jeans заявила о закрытии нескольких фабрик на территории региона, чтобы начать производство одежды в странах Азии.
В связи с этим работы едва не лишились не менее двух тысяч человек.
Позже выяснилось, что площадки выставили на продажу. В четверг, 27 февраля, Юрий Слюсарь сообщил, что покупатель нашелся для производственных площадок в городах Гуково и Зверево. Им стал производитель спецодежды «Булава».
Другому инвестору предоставили право аренды еще трех площадок в Зернограде, Сальске и Егорлыкской станице. Благодаря этому бывшие работники не потеряли свои рабочие места.
Врио губернатора региона стал фигурантом уголовного дела на Украине, которое связано с его прежним местом работы. Ранее он возглавлял предприятие («Объединенная авиастроительная корпорация»), которое поставляло российским военнослужащим боевые самолеты. Ею Слюсарь руководил до ноября 2024 года.
В итоге сотрудники Службы безопасности Украины заочно уведомили врио губернатора о подозрении в якобы пособничестве в ведении войны по предварительному сговору группы лиц.
В СБУ подчеркнули, что в данный момент продолжают предпринимать меры для привлечения фигуранта к ответственности. Какие именно — в иностранном ведомстве не уточнили.