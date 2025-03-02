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Posted 2 марта, 13:23

Published 2 марта, 13:23

Modified 2 марта, 13:26

Updated 2 марта, 13:26

К тяжелым больным в больницах Ростовской области разрешили пускать священников

К тяжелым больным в больницах Ростовской области разрешили пускать священников

2 марта 2025, 13:23
Фото: 1MI.
В Ростовской области начали действовать изменения в законе об охране здоровья, которые разрешают пускать священников в стационары. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно изменениям, пациент имеет право на допуск к нему священнослужителей. Если же больной находится на лечении в стационаре, руководство медицинского учреждения может предоставить условия для проведения религиозных обрядов.

Для этого больница может выделить отдельное помещение, но только в случае, если это не нарушает требования закона и внутренний распорядок медицинской организации.

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Ранее RostovGazeta писала о том, что в одной из ростовских больниц пациентке удалили 4-килограммовую опухоль.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Здравоохранение#Больница#Закон#Медицинские учреждения
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