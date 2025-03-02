К тяжелым больным в больницах Ростовской области разрешили пускать священников

Posted 2 марта, 13:23
Published 2 марта, 13:23
Modified 2 марта, 13:26
Updated 2 марта, 13:26
Согласно изменениям, пациент имеет право на допуск к нему священнослужителей. Если же больной находится на лечении в стационаре, руководство медицинского учреждения может предоставить условия для проведения религиозных обрядов.
Для этого больница может выделить отдельное помещение, но только в случае, если это не нарушает требования закона и внутренний распорядок медицинской организации.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в одной из ростовских больниц пациентке удалили 4-килограммовую опухоль.