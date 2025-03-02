Массовые отключения света запланированы в Ростове-на-Дону с 3 марта

В домах № 11, 15 на проспекте Коммунистическом, № 36А, 32/1 на улице Тружеников, № 55, 88 на 1-й Краснодарской и № 119 на 2-й Краснодарской, № 45-65 на Плиева, № 89А-107, 96-106 на Фурмановской света не будет с 09.00 до 16.00 мск. В это же время отключения пройдут в переулке Канонерском, 39А-63, 44-70, Марксистком, 52-70, 13Д/1-39В.