Массовые отключения света запланированы в Ростове-на-Дону с 3 марта

Posted 2 марта, 09:27
Published 2 марта, 09:27
Modified 2 марта, 09:29
Updated 2 марта, 09:29
В понедельник, 3 марта, обесточат часть Нахичевани: дома № 56-78, 49-69 на 12-й линии, № 30-62, 21-61 на 14-й линии, № 66-74 на улице Ченцова, № 47-69, 44-60 на Налбандяна. Электричества не будет с 09.00 до 17.00 мск.
В это же время отключат свет на улице 30-летия Октября (дома № 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А), Задонской (№ 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71В, 48), Пескова (№ 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А), Учебной (№ 1-49), Совхозной (№ 1-45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4-42; 18А, 14А, 44А, 111-127), Провинциальной (№ 8, 9, 13, 14, 22-38, 31-37), Селиверстова (№ 7-9), Федорова (№ 12-16, 13-25), Фоменко (№ 28-38), Шапкина (№53-55), а также в переулках 2-м Санинструкторском (№ 46, 2-8, 1-9) и 3-м Санинструкторском (№ 1-27, 26-28).
На час меньше, с 09.00 до 16.00 мск, электроснабжение приостановят на проспекте Коммунистическом, 1/26, 3, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/4; улице 1-й Краснодарской, 82-86, 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86А; площади Тружеников, 28-34, 32А, 32Б, 34Б, 32/1.
На следующий день, 4 марта, аналогичная ситуация будет на 14-й линии, 15, 19/46; 16-й линии, 16-32, 11-39; улице Мурлычева, 25-53, 26-46; 1-й Майской, 11-21, 20/7. Электричество отключат с 08.00 до 17.00 мск.
С 09.00 до 17.00 мск лампочки погаснут в домах на улице Школьной, 18-28, 15-29, Горсоветской, 70-88, 77-81, Рябышева, 68/83А, Комсомольской, 2-26, 1-11, Мясникова, 1-15, Ереванской, 7, Лесозащитной, 94-108, 85-91, Печорской, 92-98, 109-115, Брянской, 1-13, 2-12, Дундича, 55-67, 62-78, Волкова, 5/6.
Тогда же обесточат и дома в переулке Клавишном (№ 5-13, 18-26), Сочинском (№ 1-13, 2-12), Туапсинском (№ 1-11, 35, 2-58), Моздокском (№ 1-31, 2-30), на площади Свободы (№ 16-20), проспекте Космонавтов (№ 17, 17/1, 17/2, 17/3) и на улицах 26 июня (№ 100-144, 107-133), 23-й линии (№ 2-10, 1-13), 25-й линии (№ 2-34, 1-37), 27-й линии (№ 2-18, 1-9), 29-й линии (№ 1-17, 2-14), 31-й линии (№ 1-17, 2-16).
В домах № 11, 15 на проспекте Коммунистическом, № 36А, 32/1 на улице Тружеников, № 55, 88 на 1-й Краснодарской и № 119 на 2-й Краснодарской, № 45-65 на Плиева, № 89А-107, 96-106 на Фурмановской света не будет с 09.00 до 16.00 мск. В это же время отключения пройдут в переулке Канонерском, 39А-63, 44-70, Марксистком, 52-70, 13Д/1-39В.
Причиной массовых отключений станут технические обслуживание, замена опор и монтаж оборудования
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