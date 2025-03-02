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Posted 2 марта, 14:57

Published 2 марта, 14:57

Modified 2 марта, 14:59

Updated 2 марта, 14:59

Ограничения для водителей введут на семи улицах в Ростове-на-Дону в марте

Ограничения для водителей введут на семи улицах в Ростове-на-Дону в марте

2 марта 2025, 14:57
Фото: 1MI.
В Ростове введут массовые ограничения движения автомобилей по некоторым улицам. Об этом рассказал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, из-за проведения ремонтных работ будет ограничено движение машин улице Верещагина, а именно — на участке от Круглой до Профсоюзной улиц. Ограничения начнут действовать с 21 марта и продержатся до начала июня.

Также ремонт будет проводиться на Советской улице. В связи с этим на участке площади Карла Маркса до улицы Каяни ограничат движение с 21 марта. Автомобили смогут ездить по привычной схеме с 30 апреля.

12-дневные ограничения поэтапно введут сразу на пяти улицах из-за ремонтных работ канализационной сети. Это — улицы Писательская (на участке Силикатный — Скачкова), Некрасовская (участки Силикатный — Скачкова и Скачкова — Олимпийский), Скачкова (Профсоюзная — Дальневосточная) и Республиканская (участки Безымянный — Рыбный и Рыбный — Депутатская). Также ограничения введут на переулке Силикатный (участок Некрасовская — Профсоюзная).

Ездить по прежней схеме автовладельцы смогут с 31 марта.

О том, какие еще ограничения начнут действовать в марте — читайте в материале.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ремонт#Ограничения#Движение#Дороги#Автомобили
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