Ограничения для водителей введут на семи улицах в Ростове-на-Дону в марте

Posted 2 марта, 14:57
Published 2 марта, 14:57
Modified 2 марта, 14:59
Updated 2 марта, 14:59
Так, из-за проведения ремонтных работ будет ограничено движение машин улице Верещагина, а именно — на участке от Круглой до Профсоюзной улиц. Ограничения начнут действовать с 21 марта и продержатся до начала июня.
Также ремонт будет проводиться на Советской улице. В связи с этим на участке площади Карла Маркса до улицы Каяни ограничат движение с 21 марта. Автомобили смогут ездить по привычной схеме с 30 апреля.
12-дневные ограничения поэтапно введут сразу на пяти улицах из-за ремонтных работ канализационной сети. Это — улицы Писательская (на участке Силикатный — Скачкова), Некрасовская (участки Силикатный — Скачкова и Скачкова — Олимпийский), Скачкова (Профсоюзная — Дальневосточная) и Республиканская (участки Безымянный — Рыбный и Рыбный — Депутатская). Также ограничения введут на переулке Силикатный (участок Некрасовская — Профсоюзная).
Ездить по прежней схеме автовладельцы смогут с 31 марта.