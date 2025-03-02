Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова

В telegram-каналах города появились кадры с места происшествия. На них видно, что на перекрестке разбросаны запчасти транспорта. Лобовое стекло у автобуса разбито, а рядом стоит битая легковушка. Очевидно, именно с ней столкнулся водитель автобуса.