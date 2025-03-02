rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 06:21

Published 2 марта, 06:21

Modified 2 марта, 06:23

Updated 2 марта, 06:23

Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова

Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова

2 марта 2025, 06:21
Фото: 1MI. Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова
В Ростове пассажирский автобус попал в ДТП в центре города. Авария произошла ранним утром 1 марта на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Красноармейской.

В telegram-каналах города появились кадры с места происшествия. На них видно, что на перекрестке разбросаны запчасти транспорта. Лобовое стекло у автобуса разбито, а рядом стоит битая легковушка. Очевидно, именно с ней столкнулся водитель автобуса.

О пострадавших пока ничего не известно. В ГАИ по Ростовской области ДТП еще не прокомментировали. Однако по словам очевидцев, аварию устроили двое парней на легковой машине.

Видео: тг Ростов Главный. Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова
Движение на Стачки в Ростове встало из-за массового ДТП с автобусом
Узнать подробнее
— Легковушка пролетела на красный, — пишут в комментариях очевидцы. — Парней из нее доставали едва в сознании.

Ранее RostovGazeta сообщала о жутком ДТП в автобусом и фурой.

Читайте также:
На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТПНа скорой увезли 19-летнюю девушку после ДТП в Ростовской областиПрокуратура проверит ДТП с падением автобуса с шахтерами в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Автобус#Авария#Переход#Ростов#Пострадавшие#Проверка#Красноармейская#Свидетели#Буденновский#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика