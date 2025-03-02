Пассажирский автобус попал в жесткую аварию в центре Ростова

Posted 2 марта, 06:21
Published 2 марта, 06:21
Modified 2 марта, 06:23
Updated 2 марта, 06:23
В telegram-каналах города появились кадры с места происшествия. На них видно, что на перекрестке разбросаны запчасти транспорта. Лобовое стекло у автобуса разбито, а рядом стоит битая легковушка. Очевидно, именно с ней столкнулся водитель автобуса.
О пострадавших пока ничего не известно. В ГАИ по Ростовской области ДТП еще не прокомментировали. Однако по словам очевидцев, аварию устроили двое парней на легковой машине.
— Легковушка пролетела на красный, — пишут в комментариях очевидцы. — Парней из нее доставали едва в сознании.
Ранее RostovGazeta сообщала о жутком ДТП в автобусом и фурой.